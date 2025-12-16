Reportan incendio en Centro Comercial SAN Rafael, en el norte de Bogotá: esto se sabe // Caracol Radio

Hacia las 8 de la noche los vecinos reportaron un incendio en el centro comercial San Rafael, ubicado en la localidad de Suba, en la calle 135 con Carrera 55, en el norte de Bogotá.

En imágenes y videos se ve cómo el humo y las llamas salen por la parte superior del edificio. El centro comercial tuvo que ser evacuado para evitar cualquier riesgo.

De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, el incendio provenía de un establecimiento de comida y fue inmediatamente atendido.

“Se activa apoyo de los Equipos Técnico de Rescate y de Aeronaves No Tripuladas. No se reportan personas lesionadas”, informaron las autoridades.