“Somos más que baile, somos toda industria cultural”: Reina y Director de Carnaval de Barranquilla 2026

En agosto de este año la Junta Directiva del Carnaval de Barranquilla designó de manera unánime a Michelle Char Fernández como la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, convirtiéndose en la soberana número 90 en presidir la fiesta más grande de Colombia.

Lea también: VIDEO: los 10 datos que debe saber de la reina del Carnaval de Barranquilla 2026

Desde entonces la barranquillera ha viajado por toda Colombia llevando en alto el legado de su ciudad, dando a conocer más el Carnaval y por supuesto haciéndole una invitación a todos los colombianos para no perderse estas fiestas.

¿Quién es Michelle Char Fernández?

Esta hermosa mujer de tan solo 23 años será coronada el 13 de febrero en Barranquilla como parte del Carnaval.

Su formación inició en la escuela de Julie de Donado, formó parte del Ballet de Barranquilla durante una década y, en 2018, fue capitana juvenil del Country Club. Ha participado en diversos escenarios artísticos y en dos coronaciones de reinas del Carnaval. Además, ha integrado grupos folclóricos como Kadanzá, la cumbiamba La Revoltosa y la comparsa Pasión Latina. Desde hace tres años hace parte del grupo Fuerza Negra, con el que ha seguido cultivando su amor por las raíces del Carnaval, ganando junto a ellos dos Congos de Oro.

Le puede interesar: Cuándo se celebra el carnaval de Barranquilla 2026: Fecha oficial y significado de nueva imagen

Viene de una dinastía de reinas en la familia por lo que siempre ha vivido, llevar la cara de la fiesta es un honor, cada vez se vuelve más un sueño, más niñas todos los años quieren ser reina porque el carnaval se vive de una manera inexplicable”.

Es diseñadora de interiores graduada en 2022, tiene una marca de ropa que se llama 08000 que es el código postal de Barranquilla. En este momento está entregada día y noche a dar a conocer las raíces y la tradición del Carnaval de Barranquilla.

En 10AM también estuvo Juancho Jaramillo, director del Carnaval de Barranquilla, quien contó que el carnaval es más que fiesta: “Somos toda una industria cultural y creativa, la más importante de Colombia. En el carnaval de este 2025 hicimos parte del 2.5 del PIB”.

Más información: ¡Vuelve al viernes! La Guacherna 2026 ya tiene fecha confirmada

También indicó que durante el carnaval abrirán una bolsa de empleo para casi 5 mil jóvenes que ayudarán a impulsar la fuerza de trabajo de los barranquilleros.

El 17 de enero de 2026 es una de las fechas más importantes para el Carnaval de Barranquilla ya que será la presentación del bando y la exaltación de las raíces, los bailes afros, los congos y esta es la fuerza de la presentación.