Donde suena Michelle, suena el Carnaval: escuche la canción de la soberana del 2026

La alegría, el ritmo y la tradición del Carnaval de Barranquilla ya tienen nueva voz. ‘Aquí suena Michelle’, la canción oficial de la reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, se perfila desde ahora como el gran himno de la fiesta que se vivirá del 14 al 17 de febrero.

¿Quiénes participaron en esta canción?

La obra fue compuesta y producida por Tato Marenco, y reúne un elenco de lujo: Aria Vega, Juan Carlos Coronel, Koffee El Kafetero y Mike Char, quienes dan vida a una propuesta musical que exalta las raíces del Caribe colombiano.

La canción hace un recorrido sonoro por la influencia africana en la región, transitando desde ritmos tradicionales hasta expresiones urbanas contemporáneas. Su esencia se nutre de los icónicos sound systems —o picós—, pilares de la cultura barranquillera cuya estética sonora imprime un sello auténtico e inconfundible.

Los ritmos del Caribe en esta canción

En su estructura confluyen ritmos como el congo, el cumbión, el zúcus y la champeta criolla, todos entrelazados en una obra concebida especialmente para la soberana. Marenco, reconocido cantante, compositor, arreglista y gaitero colombiano, con múltiples nominaciones al Latin Grammy, construyó la pieza a partir de una conversación íntima con Michelle sobre cómo deseaba ser representada musicalmente.

Un elemento clave en la creación fueron las históricas placas de picó pertenecientes a su abuelo, Mike Char, que se convirtieron en el punto de partida para desarrollar las primeras ideas del proyecto. A partir de allí, la canción evolucionó hasta convertirse en una propuesta vibrante que celebra la diversidad cultural, la tradición y la memoria colectiva de Barranquilla.

‘Aquí suena Michelle’ ya está disponible en todas las plataformas digitales —Spotify, Apple Music, Deezer y YouTube— para que los carnavaleros comiencen a vivir desde ahora el espíritu de la fiesta.

Puedes escucharla aquí: https://youtu.be/Y_jLVAjFVFc?si=jz16wCoiSPS2qNE4