¡Vuelve al viernes! La Guacherna 2026 ya tiene fecha confirmada

A seis meses del evento que marca la antesala más colorida y alegre de las carnestolendas, se confirmó que La Noche de Guacherna Esthercita Forero 2026 se realizará el viernes 6 de febrero, regresando así a su día tradicional.

La decisión fue celebrada por barranquilleros que, a través de múltiples manifestaciones, solicitaron que la emblemática noche de desfile folclórico y faroles volviera a enmarcarse en el espíritu de los viernes previos al Carnaval.

“La voz de la gente es el alma del Carnaval y hoy, con mucha alegría, anunciamos que el viernes 6 de febrero viviremos una Guacherna inolvidable, llena de luz, tamboras y tradición, como nos enseñó Esthercita”, expresó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.

La noticia llega justo cuando comienza la cuenta regresiva para el Carnaval 2026, que se celebrará del 14 al 17 de febrero, con una promesa clara: una fiesta más incluyente, vibrante y conectada con las emociones y tradiciones de su gente.

Desde ya, comparsas, grupos folclóricos, disfraces, faroles y tamboreros se alistan para tomar las calles en esa noche mágica que une generaciones y marca el inicio del fervor carnavalero en la ciudad.

¡Barranquilla lo pidió, y así será!La cita con la tradición será el viernes 6 de febrero de 2026, en una Guacherna que promete ser inolvidable.