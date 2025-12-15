¿Por qué hay personas a las que no les gusta la Navidad? Esto dice la psicología: no es ser amargado

Durante la época de fin de año, cuando se encuentran celebraciones como Navidad o año nuevo, es usual escuchar a personas asegurando que no disfrutan durante esas fechas, o que simplemente no son de su agrado, así como otras ocasiones especiales como su cumpleaños. Ante esto, la reacción más común que suelen tener algunas personas, es tildar a esa persona de amargada.

Sin embargo, debido a la frecuencia en que se presentan este tipo de situaciones, la psicología descubrió que es una situación más que normal, en cuanto se dan ocasiones o festividades donde las emociones que suelen predominar son la felicidad y la unión, hay una cantidad importante de personas las cuales tienden a expresar su indiferencia o rechazo, lo que a medida, es tomado de mala manera por quienes si comparten el sentimiento de alegría.

Le podría interesar: ¿Qué significa decorar de Navidad antes de tiempo? Psicólogos explican las posibles razones

¿Por qué se genera rechazo a estas celebraciones?

Frente a esto, la psicología ha establecido algunas razones, que considera más comunes, por las que ciertas personas pueden sentirse incómodas en la celebración de fechas especiales, incluyendo algunas más personales como sus cumpleaños, pues suelen causar sensaciones de presión social, recuerdos dolorosos, tensiones familiares o una simple desconexión con las fechas.

Con relación a esto, el psicólogo español Victor Amat, planteó que durante estas celebraciones, especialmente las decembrinas, se expresen estos sentimientos de repulsión dado que las personas se ven en la obligación de fingir sentimientos de agrado o felicidad, sin importar que no sean sus emociones reales, por lo que estos escenarios, resultan en una perdida de autenticidad emocional.

Lea también: ¿Las redes sociales aumentan problemas de salud mental en niños y jóvenes?: esto dice la psicología

Estereotipos de la Navidad

En adición a esto, la concepción social que se tiene de la Navidad lleva también a forzar conexiones emocionales, crear el sentimiento de cumplir expectativas sociales, entre otros, que llegan a generar estrés, ansiedad, o desconexión. De tal modo, que repetir estos escenarios con el paso de los años, termina reflejándose en un desagrado por tales fechas.

Por otro lado, la psicóloga argentina Marina Mammoliti, estableció que el rechazo también puede ser resultado de duelos no resueltos o tensiones familiares, teniendo en cuenta que son ocasiones donde comúnmente se prioriza el tiempo en familia, son escenarios que las personas buscan evadir, pues así, encuentran un mecanismo de defensa para proteger su bienestar emocional.

Le podría interesar: Qué revela la conducta de personas que ayudan al mesero a recoger después de comer, según psicología

Disonancia cognitiva

Por esta razón, diferentes psicólogos han establecido que durante estas fechas decembrinas, se vuelve frecuente lo que llamaron ‘Disonancia Cognitiva’, que llevado a palabras más sencillas, se da cuando la sociedad espera que las personas sientan emociones como alegría, unión, armonía, entre otros, pero a nivel interno, las personas se sienten desconectadas o hasta con tristeza, generando así, un choque entre lo que siente, con lo que las demás personas esperan.

Debido a esto, los psicólogos han establecido que se deben eliminar los estereotipos asociados a estas fechas, pues no se puede forzar a una persona que exprese sentimientos que realmente no le nacen, además, reconocer y validar las decisiones personales que están orientadas hacia un autocuidado.

Otras noticias: ¿Es malo? Significado de dormir con la televisión encendida, según psicólogos: Es muy común