Ministerio de Salud asegura que no hay riesgo con el virus de influenza H3N2 en Colombia

Gripe H3N2: estos son los focos de la enfermedad en el mundo y las medidas de la OMS. Crédito: Getty Images.

El Instituto de Salud junto con el Ministerio de Salud se pronunciaron frente a la circulación del virus de influenza H3N2, explicando que es un comportamiento habitual en esta temporada por los cambios climáticos y el aumento de viajeros. Así mismo informaron que en el país no se ha evidenciado mayor gravedad.

Recomendaciones emitidas por las autoridades en Colombia

Iniciar, completar y terminar los esquemas de vacunación para la población menor de 5 años y mayores de 60 años, de acuerdo al esquema de vacunación para Colombia.

Fortalecer de la vacunación de la Influenza en los siguientes grupos poblacionales: Niños menores de 3 años, Gestantes.

En caso de presentar síntomas respiratorios, se recomienda el uso permanente de tapabocas.

H3N2 en Europa

Para el caso de Europa, la preocupación de los organismos de salud está relacionada con la detección de una variante genéticamente evolucionada, conocida como “subclase K”, la cual tiene alta transferencia que ha llevado a algunos países, como Reino Unido, a implementar medidas adicionales, incluyendo cierres temporales de colegios.

¿Qué es la Gripe H3N2?

Aunque su nombre genera inquietud, se trata en realidad de la influenza tipo A subtipo H3N2, un virus respiratorio conocido por el sistema de salud, pero que puede presentar síntomas más intensos que un resfriado común.

La circulación de este virus suele aumentar en temporadas de lluvias o cambios bruscos de clima, cuando se incrementan las infecciones respiratorias agudas. Su rápida propagación se explica por el contacto cercano entre personas, especialmente en espacios cerrados, lo que hace que colegios, oficinas y el transporte público sean escenarios propicios para el contagio.

¿Cuáles son los síntomas más comunes de la Gripa H3N2?

Quienes contraen influenza H3N2 suelen presentar los siguientes síntomas:

Fiebre alta

Dolor de cabeza intenso

Dolores musculares

Dolores articulares

Escalofríos

Tos seca persistente

Dolor de garganta

Sensación marcada de cansancio.

En algunos casos, especialmente en niños, también pueden aparecer síntomas gastrointestinales como náuseas o diarrea. Aunque la mayoría de los pacientes se recupera en pocos días, el malestar puede extenderse por más de una semana.

Recomendaciones de la Gripe H3N2:

La Gripe H3N2 no suele ser grave en personas sanas, pero sí puede generar complicaciones en adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como diabetes, afecciones cardíacas o respiratorias. En estos grupos, el virus puede derivar en cuadros más complejos, como neumonía o descompensaciones médicas.

Es importante tener en cuenta la vacunación anual contra la influenza, el lavado frecuente de manos, ventilar espacios cerrados y el uso de tapabocas cuando se presentan síntomas respiratorios son medidas clave.

Además, ante la presencia de fiebre persistente o dificultad para respirar, los especialistas recomiendan consultar oportunamente al médico y evitar la automedicación.