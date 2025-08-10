¿Cuádruple epidemia viral? Norovirus, gripe, COVID-19 y VSR en rápido ascenso

La coexistencia de cuatro amenazas virales (norovirus, influenza, virus sincitial respiratorio (VSR) y COVID-19), configura un escenario sanitario de alto riesgo con implicaciones más allá de las fronteras.

Especialistas señalan que esta “cuádruple epidemia” podría convertirse en un problema global debido a la rápida capacidad de transmisión de estos patógenos.

Datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que las infecciones respiratorias agudas se mantienen en niveles elevados, mientras que los casos de norovirus han más que duplicado su incidencia respecto al año pasado, impulsados por la irrupción de la variante GII.17.

En contextos donde surgen cepas nuevas, la incidencia puede crecer hasta un 50 %. La interconexión mundial, marcada por viajes internacionales, eventos multitudinarios y el intercambio académico, facilita la expansión simultánea de estos virus.

Adicionalmente, experiencias pasadas, como la pandemia de COVID-19, demuestran que subestimar señales tempranas puede traducirse en crisis sanitarias de gran escala. La vigilancia y cooperación internacional son esenciales para mitigar el riesgo.

Norovirus: el ‘rey’ de la resistencia viral

El norovirus, identificado como la principal causa de vómitos y diarrea en Estados Unidos, genera cerca de 20 millones de casos al año.

Su resistencia es notable. Soporta temperaturas de hasta 63 °C, sobrevive a desinfectantes comunes y requiere apenas unas pocas partículas para causar infección.

Incluso después de la recuperación, una persona puede seguir transmitiéndolo durante días o semanas. La aparición de la cepa GII.17, asociada al incremento actual de casos, denota la urgencia de reforzar medidas preventivas.

Por su parte, Judy Platt, directora de salud de la Universidad de Boston, recomendó el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, la desinfección de superficies con productos a base de cloro, la cocción completa de mariscos y la ingesta de líquidos con electrolitos para evitar la deshidratación.

En el caso de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que, en contextos con sistemas sanitarios débiles, una propagación internacional de este virus podría generar una presión crítica sobre la atención médica.

Influenza, COVID-19 y VSR: ¿La triple amenaza respiratoria?

El escenario sanitario actual se agrava con la simultánea circulación de influenza, virus sincitial respiratorio y un repunte de COVID-19, además del norovirus.

La influenza puede derivar en complicaciones graves como neumonía, mientras que el VSR representa un alto riesgo para niños pequeños y adultos mayores.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el VSR presenta niveles “muy altos” en varias regiones de este país, y la gripe mantiene una transmisión sostenida.

Desde otra perspectiva, las bajas coberturas de vacunación aumentan la vulnerabilidad: en Massachusetts, solo el 18,2 % se ha vacunado contra COVID-19, el 35,7 % contra la gripe y unas 113.000 personas han recibido protección frente al VSR.

La combinación de estos virus incrementa la presión hospitalaria, eleva el ausentismo laboral y escolar, y, según la Organización Mundial de la Salud, podría intensificar la carga global de enfermedades respiratorias y gastrointestinales si los brotes se expanden internacionalmente.

Finalmente, cabe resaltar que el uso de tapabocas en espacios concurridos, la ventilación adecuada y el cumplimiento de esquemas de vacunación son las medidas mínimas para frenar la propagación de estas enfermedades.