Las amenazas del ELN en el Cesar: atacaron una estación de Policía en Curumaní

Una jornada de zozobra se está viviendo en el sur del departamento del Cesar tras tres acciones intimidatorias atribuidas al ELN, siendo la más grave el ataque con una papa explosiva contra la estación de Policía del corregimiento de San Roque, en Curumaní.

El hecho ocurrió cuando dos hombres en motocicleta lanzaron el artefacto explosivo contra la sede policial. Aunque no se registraron personas heridas, el ataque encendió las alarmas de las autoridades y de la comunidad por la cercanía con la población civil.

“El caso se da en Curumaní, exactamente en San Roque, la estación de Policía de San Roque que es atacada con una papa explosiva, pero sin ningún herido, gracias a la bendición de Dios”, dijo el secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel.

Las otras dos amenazas se presentaron, una en el sector de La Floresta, entre Pailitas y Pelaya, donde un tractocamión fue atravesado en la carretera, acompañado de una caja con cables, lo que obligó al cierre total de la vía mientras intervenían los grupos antiexplosivos.

El segundo caso se registró en la carretera que comunica hacia La Gloria, donde fue abandonada otra caja con cables y banderas del ELN. En ambos hechos, tras la inspección de expertos, se determinó que se trataba de falsos positivos, ya que los elementos estaban vacíos.

Ante esta situación, la Gobernación del Cesar activó un Puesto de Mando Unificado y ordenó el refuerzo del pie de fuerza del Ejército y la Policía en la Ruta del Sol y en municipios como Curumaní, Pailitas, Pelaya, La Gloria y San Martín, con el fin de prevenir nuevos hechos y garantizar la seguridad de los ciudadanos.