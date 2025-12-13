Mineducación ordena reemplazo de Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico
Este lunes 15 de diciembre se conocería el nombre de la persona que quedará a cargo de la rectoría en la institución educativa.
El Ministerio de Educación expidió una resolución en la cual ordena el reemplazo de Leyton Barrios de la rectoría de la Universidad del Atlántico por un término de un año, prorrogable por una sola oportunidad.
Según la entidad, Barrios Torres ha incumplido las ordenes emitidas a corregir, superar y mitiga, en el menor tiempo posible, las presuntas irregularidades advertidas en materia de administración, gobernanza y protección de los derechos fundamentales de la comunidad educativa.
Detalles de la decisión
Y es que esta decisión tiene relación con el proceso contra Barrios Torres por irregularidades en su hoja de vida, que se descubrieron tras inspecciones del Ministerio y un oficio expedido por la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca sobre la falsedad de un certificado de experiencia docente.
