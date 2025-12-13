Denuncian desaparición de estudiante de Medicina de la Uninorte: esto se sabe

Desde el pasado 11 de diciembre comenzó la búsqueda de Danna Sofia Acosta Rodríguez, una joven de 19 años, quien ese día salió de uno de los conjuntos de ciudad Mallorquín, donde reside, y, desde entonces, no se sabe de su paradero.

De acuerdo con la circular de búsqueda de la Fiscalía, eran las 6:15 de la mañana, cuando la joven, estudiante de Medicina de la Universidad del Norte, salió del apartamento y tomó un taxi.

Según la circular, el vehículo la llevó a un establecimiento comercial, ubicado en una estación de servicio cercana a la universidad. De ahí su familia y amigos le perdieron el rastro.

¿Qué pasó con Danna?

Caracol Radio pudo establecer que las autoridades llegaron a este sitio y constataron, por medio de videos de cámaras de seguridad, que la joven llegó al mencionado local. Incluso, se observa comiendo en ese lugar.

Sin embargo, de acuerdo con un investigador, las grabaciones dejaron de funcionar en ese momento y cuando se restablecieron, ya Danna Acosta no estaba en el sitio.

De obtener información favor comunicarse al teléfono 3225089 extensión 50351, celular 3008647677 trasladarse a la calle 53 B No. 46 – 50 Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Barranquilla, oficina NN y desaparecidos 1er piso. Edificio Nelmar.