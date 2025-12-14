Se reporta cierre de una vía en el Cesar por posible artefacto explosivo del ELN

En la tarde de este domingo 14 de diciembre se reportó el cierre de la vía Pelaya - Pailitas, en el sur del Cesar, por cuenta de un posible artefacto explosivo que fue instalado por el ELN.

La situación se registra exactamente en el kilómetro 21 entre el corregimiento de La Mata hacía de San Roque, en Pailitas.

A esta hora personal del Ejército y de la Policía Nacional están haciendo maniobras de acercamiento para establecer si se trata de una carga explosiva.

“Efectivamente tenemos un bloqueo en la vía nacional en el sector que comprende específicamente entre los municipios de Pelaya a Pailitas, teniendo en cuenta que, al parecer, el ELN realiza un bloqueo atravesando un tractocamión y, al parecer, tiene un explosivo o algo que se asemeja a una carga explosiva, lo cual pues obviamente ya el sector fue asegurado por Ejército y en estos momentos los técnicos antiexplosivos están realizando el acercamiento para verificar si en realidad esto es una carga explosiva o solamente es un tema publicitario”, dijo el coronel William Morales, comandante Departamento de Policía Cesar.

Igualmente, la zona permanece acordonada y se reporta un monumental trancón en la vía, donde se espera que luego de la verificación sea restablecida.