Así fue el cruce de Teo Gutiérrez y un periodista tras la final de Liga: “Tu papá era más hincha”

Junior de Barranquilla se ilusiona con conseguir la estrella número once en el fútbol colombiano. El cuadro rojiblanco veció 3-0 a Deportes Tolima, por el juego de ida de en la final del segundo semestre de la Liga Colombiana, el pasado viernes 12 de diciembre, en lo que fue un increíble marco juniorista en el estadio Metropolitano.

Desde los primeros minutos del partido, los dirigidos por Alfredo Arias impusieron las condiciones de juego y terminaron ganando con doblete de José Enamorado y Bryan Castrillón. Pero como es usual, Teófilo Gutiérrez se robó las miradas en la cancha, por sus acciones polémicas, ya que en el segundo tiempo ingresó y termino ayudando a su equipo con la expulsión de Sebastián Guzmán, quien vio la roja por un cabezazo sobre el minuto 66′.

¿Cómo fue el altercado de Teo con el periodista?

Tras finalizar el encuentro, la rueda de prensa del equipo barranquillero fue atendida por el entrenador uruguayo y Teófilo Gutiérrez, en la que aprovecharon para hablar sobre las sensaciones que dejó esta goleada. Sin embargo, la polémica se volvió a generar en las redes sociales, por la respuesta del jugador a un periodista barranquillero.

Fabio Poveda le preguntó a Teo sobre cómo se planteaba el juego de vuelta el próximo martes en Ibagué. A lo que el delantero contestó: “¿Disfrutaste el partido?, porque no hablaste nada del partido. Tu papá tiene que estar feliz, porque era más hincha que tú. Sí, te lo digo a ti de frente, con mucho respeto y cariño”.

Luego comentó: “Va a ser un partido atípico, un partido más una final. Vamos a ir con carácter, con personalidad, como siempre lo hemos hecho, y con fútbol, porque este equipo tiene jerarquía, respetando el rival. El grupo que pasamos no fue fácil, el grupo de la muerte, como dicen, porque es un equipo grande y Junior está acostumbrado a jugar con equipos grandes”.

Ante este comentario del jugador, recordando al también periodista, Fabio Poveda Márquez, padre. El comunicador que hizo la pregunta subió un video a X respondiéndole al futbolista de Junior, en el que se generó revuelo en las redes en defensa del Fabio Poveda, hijo, por las palabras de Teo.

Esto mencionó el comunicado tras este altercado: “Teo dijo que mi papá debería estar feliz en el cielo. Es cierto, claro, cómo no va a estarlo, si Junior está cerca de ganar la estrella número 11. Además, dijo que mi papá era más juniorista que yo y quizás fue así... Él fue el que me inculcó amar a Junior, soy juniorista desde antes de que tú nacieras, ya yo estaba saliendo con una mascota del equipo en el estadio Romelio Martínez, él me enseñó además esta bella profesión y defiendo el equipo a capa y espada en la cadena nacional para la cual laboro”.

"¿Disfrutaste del partido? ¿Porque no hablaste nada del partido? Ah, ok. Tu papá tiene que estar feliz, porque era más hincha que tú. Sí, sí, te lo digo a ti de frente, con mucho respeto y cariño.

Este equipo tiene fútbol y jerarquía." Teófilo Gutiérrez. pic.twitter.com/mvc7F0B7wf — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) December 13, 2025

Lo cierto es que el 16 de diciembre se conocerá al nuevo campeón de la Liga Colombiana, ya que se estará jugando el partido de vuelta entre Tolima y Junior en el estadio Manuel Murillo Toro a partir de las 7:30 p.m (hora Colombia). Duelo que podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y también estarán todos los detalles en el minuto a minuto de la página web.