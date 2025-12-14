Camargo carga contra Teófilo: “No me parece bonito que un jugador solo entre a molestar a los otros”

César Camargo, presidente del Deportes Tolima, confía en que su club pueda conseguir la hazaña de darle vuelta a la serie por el título frente al Junior de Barranquilla. Tras el juego de ida de la final, disputado en el estadio Metropolitano, el Vinotinto y Oro cae 3-0 en el marcador global.

Camargo, en diálogo con Caracol Deportes Domingo, habló sobre el árbitro que podría dirigir el juego de vuelta de este martes en Ibagué, destacando el trabajo hecho por Carlos Betancur en el partido del viernes pasado y aprovechando para enviar un duro sablazo a Teófilo Gutiérrez.

Al ser consultado por si ya conocía al juez central para el partido de vuelta, comentó: “No lo tengo, seguramente será alguno de los mejores árbitros y alguien que sea candidato a FIFA o al Mundial, no creo que se salga de ahí”.

Entretanto, sobre si los árbitros Wilmar Roldán o Andrés Rojas, principales candidatos a dirigir el juego de vuelta de la final, le daban confianza, mencionó: “Sí, ambos los tengo como muy buenos árbitros, hombre capaces, hombres intachables, no tengo duda. Como también el juez Betancur, no puedo decir que la roja fue injusta”.

Aprovechando este tema, le dejó un mensaje a Teófilo Gutiérrez: “Sí, la roja fue justa, lo que no me parece bonito dentro del deporte es que un jugador solamente entré a molestar a los otros, quisiera ver más fútbol y menos lengua”.

Teófilo Gutiérrez ingresó al segundo tiempo de la pasada final disputada en Barranquilla. A los 66 minutos, tras una serie de empujones a Sebastián Guzmán, consiguió que este reaccionara y le diera un cabezazo, marchándose expulsado el volante en el equipo visitante, quien también había entrado para el complemento.