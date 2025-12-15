Inician entregas de ayudas a campesinos del Atlántico afectados por emergencias climáticos

La Gobernación del Atlántico inició la entrega de ayudas humanitarias a campesinos que resultaron afectados por vendavales y emergencias climáticas registradas durante el año en el departamento. Las primeras entregas se realizaron en los municipios de Campo de la Cruz y Candelaria, beneficiando a cientos de familias damnificadas.

Las ayudas fueron gestionadas ante la Federación Nacional de Departamentos (FND) y hacen parte de la atención inmediata a las comunidades que han sufrido afectaciones en sus viviendas y medios de subsistencia.

2.000 ayudas humanitarias y kits de aseo

En total, se entregaron 2.000 ayudas humanitarias y 2.000 kits de aseo. Cada familia beneficiada recibió un kit alimentario diseñado para cubrir las necesidades básicas de cinco personas, además de elementos de aseo e higiene personal, fundamentales para el bienestar del hogar.

Estas entregas buscan aliviar la situación de las familias campesinas mientras avanzan las acciones de recuperación en las zonas impactadas por los fenómenos climáticos.

Inversión en mitigación del riesgo durante 2025

El subsecretario de Prevención y Atención de Desastres, Nelson Oquendo, explicó que durante el año 2025 se ejecutó una inversión cercana a los $2.000 millones en acciones de mitigación del riesgo en el departamento.

“Estas son acciones que venimos desarrollando en todos los sectores del departamento, no solo en Campo de la Cruz. Estamos haciendo presencia en los 22 municipios y en el distrito de Barranquilla. La entrega de ayudas humanitarias no se limita a este municipio, también se adelanta en el cono sur del Atlántico, siguiendo una directriz del gobernador Eduardo Verano. Además, en esta zona del sur del departamento hemos ejecutado una inversión de cerca de $2.000 millones en la limpieza de canales de drenaje durante este año, lo que nos brinda mayor tranquilidad. Venimos de municipios como Suan, donde la comunidad nos ha manifestado que este año no se presentaron inundaciones ni crecientes súbitas, gracias a las acciones de prevención realizadas a tiempo. Estas labores también nos permitirán contar con un adecuado flujo del agua durante la actual temporada seca”, señaló el funcionario, al referirse a los trabajos adelantados en la limpieza de canales de drenaje, la rehabilitación de carreteables y caminos veredales, así como la intervención de puntos críticos, en articulación con las alcaldías municipales.

Más de 17.000 familias afectadas

A lo largo de este año, cerca de 17.000 familias en el departamento del Atlántico han resultado afectadas por emergencias relacionadas con los cambios climáticos, lo que ha llevado a reforzar las acciones de prevención, atención y respuesta ante desastres naturales en la región.