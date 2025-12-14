Estos son los barrios del norte de Barranquilla que estarán sin agua este 15 de diciembre

La Triple A informó que este 15 de diciembre adelantará la última etapa de mantenimiento correctivo definitivo a una de sus conducciones matrices a la altura de la carrera 49 con calle 72.

Por tal motivo, será necesario suspender temporalmente el servicio de acueducto a partir de la 1:00 de la tarde hacia los siguientes sectores:

Boston, Delicias, Colombia, América, Porvenir, Prado, Alto Prado, Villa Country, Paraíso, Villa Del Este, Norte, Tres Ave Marias, El Castillo, San Salvador, San Marino, La Floresta, Villa Carolina y Batallón.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de 10 horas. Una vez culminen las labores se procederá con el restablecimiento del servicio y la recuperación del sistema hacia las zonas afectadas.