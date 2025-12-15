Fuerzas Militares intensifican operaciones para contener ofensiva del ELN

Colombia

El jefe de Operaciones de las Fuerzas Militares, general Juan Carlos Correa, informó que desde el anuncio del paro armado del ELN se activó un despliegue reforzado de tropas en las zonas más críticas del país, así como un monitoreo permanente de las áreas estratégicas donde este grupo armado ilegal mantiene mayor presencia.

El alto oficial explicó que, a partir del análisis de inteligencia, se identificaron regiones con mayor nivel de riesgo, lo que permitió concentrar tropas en puntos sensibles y alertar a todas las unidades para proteger la infraestructura crítica, los ejes viales y a la población civil.

“Mantenemos una ofensiva constante para proteger a todos los colombianos y garantizar la seguridad en el territorio nacional”, señaló, al tiempo que invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa para facilitar una reacción oportuna de la Fuerza Pública.

En relación con el ataque contra un peaje en Santander, ocurrido en la madrugada de este lunes, el general Correa confirmó que hacia las 2:30 a. m. una motocicleta cargada con explosivos fue abandonada cerca de la estación de cobro.

Aunque el daño no alcanzó la magnitud que pretendían los responsables, calificó el hecho como un acto terrorista dirigido contra la movilidad y la seguridad del país. Indicó que ya se desplegaron tropas en coordinación con la Policía Nacional para dar con el paradero de los autores.

Sobre las zonas más afectadas por la presión del ELN, el jefe de Operaciones precisó que históricamente los mayores focos se concentran en regiones como el Chocó y el Catatumbo, en Norte de Santander, así como áreas de Arauca y Cauca.

No obstante, advirtió que el grupo armado tiene capacidad de ejecutar atentados en cualquier punto del territorio nacional, debido a la naturaleza de estos ataques, que suelen ser premeditados y ejecutados por uno o pocos individuos.

“El uso de motocicletas con explosivos demuestra que se trata de acciones planeadas para generar terror y afectar directamente a la población civil, y pueden realizarse por cualquier ruta del país”, afirmó.

Finalmente, el general Correa se refirió a los anuncios de un paro armado en el sur del país por parte del frente Carolina Ramírez, de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

Explicó que esta situación está relacionada con confrontaciones entre distintos grupos armados ilegales, como la Segunda Marquetalia y la facción de Iván Mordisco, que se disputan el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, así como rutas fluviales estratégicas.

Frente a este escenario, aseguró que las Fuerzas Militares, en coordinación con la Armada Nacional, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mantienen un despliegue activo en esas zonas para proteger a la población civil y preservar el orden y la seguridad.