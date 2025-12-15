6AM6AM

“Hay una amenaza criminal del ELN contra el pueblo colombiano”: Pedro Sánchez, MinDefensa

El ministro de Defensa habló en 6AM de la situación de orden público en Colombia

"Hay una amenaza criminal del ELN contra el pueblo colombiano": Pedro Sánchez, MinDefensa

“Hay una amenaza criminal del ELN contra el pueblo colombiano”: Pedro Sánchez, MinDefensa

Pedro Sánchez. Foto: Colprensa

Luego que el ELN anunciara un paro armado en el Magdalena Medio y en la madrugada de este lunes 15 de diciembre se presentó un atentado terrorista en el peaje La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó a través de su cuenta de X que fue un atentado terrorista que habría sido cometido por parte de este grupo al margen de la ley, en este atentado resultó herida una funcionaria tras la explosión.

En 6AM habló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre este h echo y cómo está el país en materia de seguridad.

Noticia en desarrollo

