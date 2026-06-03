Un soldado muerto y dos más heridos deja ataque con drones contra militares en el Catatumbo

Durante operativos militares en Norte de Santander, el Ejército Nacional informó de la muerte de un soldado profesional y de otros dos militares que resultaron heridos, tras un ataque con drones cargados con explosivos en un hecho atribuido al ELN.

Los hechos ocurrieron en la vereda Los Negritos, municipio de Teorama, Norte de Santander, en la región del Catatumbo.

“Los uniformados fueron evacuados oportunamente hacia la ciudad de Cúcuta en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y allí reciben atención médica especializada”, indicó la fuerza pública.

Según informó la Fuerza de Tarea Vulcano, mediante un comunicado, las tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 21 adelantaban operaciones militares orientadas a la protección y seguridad de la población civil, en esta zona del país.

“El Ejército Nacional continuará adelantando operaciones militares sostenidas y contundentes contra el GAO ELN, estructura responsable de reiterados actos violentos que alteran la tranquilidad, seguridad y bienestar de los habitantes del Catatumbo”, concluye el comunicado.

El Ejército Nacional rechazó el empleo de drones acondicionados con explosivos por parte de grupos armados ilegales, calificando esta práctica como una acción terrorista que pone en riesgo tanto a la Fuerza Pública como a las comunidades civiles de la región.