Atentado en peaje La Lizama obligó al cierre total del corredor Bucaramanga-Barrancabermeja–Yondó

Bucaramanga

Un grave hecho de orden público obligó al cierre total y temporal del corredor vial Bucaramanga–Barrancabermeja–Yondó, a la altura del PR 18+150, sector peaje ‘La Lizama’, tras la detonación de un artefacto explosivo en la madrugada de este lunes 15 de diciembre.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S., el explosivo fue activado hacia la 1:35 a. m. dentro de las instalaciones del peaje La Lizama, lo que ocasionó afectaciones en la infraestructura y la suspensión inmediata de la circulación por el corredor vial. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas de gravedad.

Como medida preventiva y para facilitar las investigaciones de las autoridades competentes, el cierre se mantiene desde el PR 18+200 de la Unidad Funcional 2.3 Intercambiador La Virgen hasta el PR 30+150, sector La Lizama, en la Ruta Nacional 601. La reapertura del tramo dependerá de las indicaciones oficiales una vez concluyan las labores de inspección y seguridad.

La concesionaria informó que activó de inmediato sus protocolos de seguridad y brindó atención médica y psicológica a sus colaboradores. Asimismo, rechazó de manera categórica cualquier acto de violencia contra la infraestructura vial y el personal que labora en ella, reiterando su disposición de trabajar de manera articulada con las autoridades para restablecer la operación del corredor en el menor tiempo posible.

Mientras se normaliza la situación, se recomienda a los usuarios que se movilizan entre Barrancabermeja y Bucaramanga tomar como vía alterna el trayecto La Virgen – Rancho Camacho – La Lizama.

Ruta del Cacao aseguró que continuará informando oportunamente a la ciudadanía sobre el estado de la vía y recordó que los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Control de Operaciones a través de la línea celular 310 391 09 01 o la línea fija (607) 685 46 66, opción 1, para conocer las condiciones actualizadas del corredor vial.