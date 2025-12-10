Juez ordena la captura de ‘Iván Mordisco’ por genocidio de pueblo Nasa en Cauca

JUDICIAL

Fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que un juez ordenó la captura de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco y otros jefes disidentes por genocidio de pueblo Nasa en Cauca.

#JUDICIAL | Fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que un juez ordenó la captura de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco' y otros jefes disidentes por genocidio de pueblo Nasa en Cauca.@andresGgaitanhttps://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/MmkAFXBifU — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 10, 2025

Se les atribuyen 32 hechos delictivos contra representantes de esa comunidad indígena que dejan 43 víctimas desde 2022 a la fecha.

Lo crímenes fueron perpetrados por el Frente Dagoberto Ramos del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, en Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló.

“Adicionalmente, fueron emitidas órdenes de captura contra otros 10 integrantes, jefes de milicia y comisión, y milicianos del Frente Dagoberto Ramos, que serían los responsables de la materialización de los actos de violencia recurrente contra el pueblo Nasa”.

EN DESAROLLLO...