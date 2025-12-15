Familiares de víctimas denuncian fallas mecánicas en bus del accidente que dejó 17 muertos

Medellín, Antioquia

Los familiares de las víctimas del grave accidente de tránsito ocurrido en la vía que conecta a Medellín con la Costa Caribe denunciaron que el bus de transporte especial presentaba fallas mecánicas previas, situación que habría sido advertida por los pasajeros antes de que el vehículo se fuera al vacío. El siniestro dejó 16 jóvenes y el conductor fallecidos, además de 15 personas heridas, varias de ellas de gravedad.

De acuerdo con los testimonios entregados por los familiares, el automotor comenzó a registrar problemas mecánicos durante el trayecto de regreso del viaje de graduación. Algunos pasajeros lograron comunicarse con sus allegados para advertir que el bus se detenía constantemente y avanzaba con dificultad, generando temor e inconformidad entre quienes iban a bordo.

Alertas antes del accidente

Carlos Gutiérrez, abuelo de una de las jóvenes fallecidas, relató que su nieta alcanzó a llamar a la familia para informar que el bus “venía varado” y que debían parar cada pocos minutos. Según su versión, incluso solicitaron un cambio de vehículo, pero el recorrido continuó pese a las condiciones técnicas del automotor.

Los familiares insisten en que no fue un hecho repentino, sino una situación que se venía presentando desde varios kilómetros antes del accidente. Por eso, cuestionan la hipótesis inicial de un posible microsueño del conductor y piden que se investigue a fondo el estado mecánico del bus, así como la responsabilidad de la empresa de transporte.

Exigen investigación y responsabilidades

Las familias de las víctimas solicitaron a las autoridades una investigación exhaustiva que permita establecer si el vehículo cumplía con las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la ley. También pidieron revisar los controles previos al viaje y los protocolos de respuesta ante fallas mecánicas en carretera.

Mientras avanzan las investigaciones oficiales, los familiares reiteraron su llamado para que este caso no quede en la impunidad y para que se adopten medidas que eviten nuevas tragedias en excursiones escolares y viajes colectivos, especialmente en temporadas de alta movilidad.

