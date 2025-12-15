Antioquia decreta tres días de duelo por accidente en excursión escolar que dejó 17 muertos

Antioquia

El departamento de Antioquia decretó tres días de duelo por las víctimas del grave accidente de tránsito ocurrido en la nueva vía Medellín–Costa Caribe, a la altura del municipio de Segovia, en el nordeste antioqueño. Como parte del acto simbólico, las banderas en los edificios públicos serán izadas a media asta.

La medida fue anunciada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien expresó su solidaridad con las familias afectadas y con la comunidad de Bello.

“¡Cuando los papás lloran la partida temprana de un hijo, el cielo se estremece! Antioquia decreta tres días de duelo por las víctimas del accidente vial en carreteras del Nordeste. Las banderas en los edificios públicos se izarán a media asta en su honor”, señaló el mandatario, agregando que sus pensamientos y oraciones, así como los de su familia y equipo de gobierno, acompañan a los seres queridos de las víctimas y al pueblo bellanita.

Detalles del accidente

El siniestro involucró a un bus de transporte especial que trasladaba a una excursión de recién graduados del Colegio Liceo Antioqueño. El vehículo se salió de la vía y cayó a un abismo cuando regresaba de Coveñas, destino donde el grupo celebró su graduación.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, en el automotor viajaban al menos 40 personas. Hasta el momento se confirma la muerte de 16 pasajeros y del conductor, además de 20 personas heridas, varias de ellas menores de edad, quienes reciben atención médica en centros asistenciales de la región.

Las autoridades de tránsito avanzan en la investigación para esclarecer las causas del accidente, mientras continúan las labores de atención a los heridos y el acompañamiento institucional a las familias afectadas.