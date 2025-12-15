Ellos eran los jóvenes que fallecieron en el accidente vial en Segovia, Antioquia: ¿qué se sabe?

Un hecho que ha conmocionado a todo el país se dio el pasado 14 de diciembre en Segovia, Antioquia, luego de que en un bus en el que viajaban 16 egresados del colegio Liceo Antioqueño de Bello, fallecieran debido a un siniestro vial.

Según reportes oficiales, los jóvenes venían de una excursión en la que celebraron su graduación, cuando el bus en el que se transportaban se salió de la carretera y terminó cayendo a un abismo.

Por otro lado, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mediante su cuenta de X, confirmó la muerte de los egresados, lamentando la situación para todo el departamento y el país:

Antioqueños, hoy es un día muy triste. Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de…

De igual manera, Wilson Alexander plata, comandante de los bomberos en el municipio de Segovia, manifestó en 6 AM de Caracol Radio que, fue complejo realizar el rescate y supervisión de los hechos, debido a la complejidad de la zona. A su vez, señaló que la información que hay, aún no es concreta, ya que existen dos posibles hipótesis acerca del porqué ocurrió, entre esas posibilidades estas son las siguientes: un microsueño o falla mecánica.

Entre tanto, el colegio ya manifestó su tristeza mediante un post de Instagram que publicaron a través de su cuenta oficial:

“Hoy compartimos este mosaico en memoria de nuestros egresados Promoción 2025, cuyas vidas se apagaron trágicamente por el accidente. Los recordamos con profundo dolor, gratitud y respeto. Su paso por nuestra institución dejó huellas imborrables que permanecerán para siempre en nuestros corazones. Acompañamos a sus familias y seres queridos en este momento de inmenso dolor”.

Egresados del Liceo Antioqueño de Bello

La institución llevó una velatón el día de ayer, 14 de diciembre, para honrar la memoria de las víctimas. Por otra parte, el Liceo mostró el nombre de los egresados fallecidos en esta tragedia:

Carlos Cardona.

Daniel Arismendy.

José Manuel Orrego.

Juan Andrés Hincapié.

Laura Salazar.

María Camila Pérez.

María Fernanda Londoño.

Mariana Galvis.

Mariana Upegui.

Mateo Castaño López.

Mathias Berrio Cardona.

Paulina Anduquia.

Sara Escobar.

Susana Arango.

Valeria López.

Yeraldin Yepes.

Jonatan Alexander Taborda, conductor del bus escolar.

Ellos son los 16 recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello que perdieron la vida cuando regresaban de la excursión en Tolú.



El conductor del bus que los transportaba también falleció, para un total de 17 muertos.



Paz en su tumba 🙏🏻 pic.twitter.com/rhq7UhX2ff — Julián Vásquez (@Julian_VasquezP) December 14, 2025

Las autoridades competentes están analizando las causas del accidente, ya que, como mencionó el comandante de bomberos, hay varias hipótesis acerca de esta tragedia. Es debido a ello, que han hecho diversas recomendaciones a los conductores para que lo tengan presente cuando viajen en carretera.

¿Qué dice medicina legal?

Medicina legal publicó un comunicado en el que brindaron varios detalles, resaltando lo siguiente:

Los diecisiete cuerpos de las personas fallecidas fueron trasladados a las instalaciones del Instituto en la ciudad de Medellín, donde ingresaron a las 2:00 a.m. del lunes 15 de diciembre de 2025.

Se determinó que diez de las personas fallecidas corresponden a personas de sexo femenino, seis a personas de sexo masculino y una persona identificada como hombre transgénero.

Del total, nueve corresponden a personas menores de edad: seis de sexo femenino, dos de sexo masculino y una persona identificada como hombre transgénero.

Siendo este el reporte final por parte de medicina legal, anunciaron que la entrega de los cuerpos será partir de las 12:30 p.m, en donde se les dará el asesoramiento que corresponde.

Acompañamiento para las víctimas

En Bello, Antioquia, se habilitaron espacios de escucha para aquellas familias que requieran un tratamiento psicológico, siendo estos los puntos de atención:

Instituto de Medicina Legal- Medellín: acompañamiento a familiares de las personas fallecidas, en los siguientees horarios: 7:00 a. m. Carrera 65 No. 80-325, barrio Caribe.

Salón Comunal del barrio Serramonte: atención psicosocial a la población afectada por el accidente. Desde las 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Institución Educativa Liceo Antioqueño: acompañamiento a los miembros de la comunidad educativa que los requieran. Desde las 8:00 a. m. a 4:00 p.m.

