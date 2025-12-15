Una “distracción” habría causado accidente en el que murieron 17 personas en Antioquia: DITRA

TRANSPORTE

En las últimas horas, un grave siniestro vial se registró en la vía Zaragoza – Remedios, en el departamento de Antioquia, dejando un saldo de 17 personas fallecidas, entre ellas ocho menores de edad, y varios lesionados.

De acuerdo con la general Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, desde el momento en que se conoció la emergencia se activó el grupo élite de reconstrucción de accidentes de tránsito, que se desplazó al lugar de los hechos para adelantar las labores de investigación.

“Quienes se trasladan al lugar de los hechos, evidenciando que esta es una vía en la cual donde se presenta la novedad es una pendiente ascendente. Allí encontramos que este vehículo por donde se desplazaba sale de la calzada cayendo al costado derecho a un abismo con una profundidad aproximada de 60 metros”, indicó la general.

Hipótesis preliminar

Según la hipótesis preliminar, el siniestro podría estar relacionado con una posible distracción en la conducción, aunque las investigaciones continúan para esclarecer plenamente las causas.

“Frente a estas características de la vía inicialmente se podría hablar de una distracción en la conducción. Aquí el mensaje definitivamente a todas las personas que van al frente del volante es la responsabilidad al hacerlo”, explicó Blanco.

La oficial hizo un llamado a los conductores, especialmente en esta temporada decembrina, a asumir con responsabilidad el manejo, recordando que “un segundo puede marcar la diferencia”.

La Policía Nacional, en coordinación con los organismos de socorro y demás autoridades, brindó acompañamiento permanente en el lugar. Además, con apoyo helicoportado, se realizó el traslado de los cuerpos durante la noche hacia la ciudad de Medellín.

Listado de víctimas mortales

Mariana Upegui

María Camila Pérez

Paulina Anduquia

Susana Arango

Sara Escobar

Mariana Galvis

Juan Andrés Hincapié

Yeraldin López

Valeria López

Daniel Arismendy

José Orrego

Laura Salazar

María Fernanda Londoño

Carlos Cardona

Matías Berrío

Mateo Castaño

Johnatan Taborda (conductor)

Listado de lesionados

Estas fueron las personas atendidas en el hospital Remedios, tras el accidente:

Nicolás Ochoa Vahos, 18 años

Miguel Ángel Forero Quintero, 17 años

David Rúa Vallejo, 18 años

Juliana Álvarez Correa, 18 años

Santiago Galeano Quintero, 16 años

María Sofía Posso Gómez, 17 años

Katherine Mira Zapata, 16 años

Samuel Marín Agudelo, 16 años

Jimena Londoño Sánchez, 16 años

Erik Cañaveral Ospina, 17 años

Jerónimo Hurtado Vélez, 16 años

Nicolás Gallego Ramírez, 16 años

Jamilton Isaac Piedrahita, 27 años

Samuel Cortés Largo

Miguel Ángel Román, 17 años

Miguel Ángel Carvajal, 17 años

Valerie Luciana Díaz Mazo, 16 años

Las siguientes personas fueron atendidas en otro centro, en este caso, en el hospital Segovia: