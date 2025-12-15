Una “distracción” habría causado accidente en el que murieron 17 personas en Antioquia: DITRA
Entre las personas fallecidas en el trágico siniestro vial en Zaragoza - Remedios, había 8 menores.
TRANSPORTE
En las últimas horas, un grave siniestro vial se registró en la vía Zaragoza – Remedios, en el departamento de Antioquia, dejando un saldo de 17 personas fallecidas, entre ellas ocho menores de edad, y varios lesionados.
De acuerdo con la general Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, desde el momento en que se conoció la emergencia se activó el grupo élite de reconstrucción de accidentes de tránsito, que se desplazó al lugar de los hechos para adelantar las labores de investigación.
“Quienes se trasladan al lugar de los hechos, evidenciando que esta es una vía en la cual donde se presenta la novedad es una pendiente ascendente. Allí encontramos que este vehículo por donde se desplazaba sale de la calzada cayendo al costado derecho a un abismo con una profundidad aproximada de 60 metros”, indicó la general.
Hipótesis preliminar
Según la hipótesis preliminar, el siniestro podría estar relacionado con una posible distracción en la conducción, aunque las investigaciones continúan para esclarecer plenamente las causas.
“Frente a estas características de la vía inicialmente se podría hablar de una distracción en la conducción. Aquí el mensaje definitivamente a todas las personas que van al frente del volante es la responsabilidad al hacerlo”, explicó Blanco.
La oficial hizo un llamado a los conductores, especialmente en esta temporada decembrina, a asumir con responsabilidad el manejo, recordando que “un segundo puede marcar la diferencia”.
La Policía Nacional, en coordinación con los organismos de socorro y demás autoridades, brindó acompañamiento permanente en el lugar. Además, con apoyo helicoportado, se realizó el traslado de los cuerpos durante la noche hacia la ciudad de Medellín.
Listado de víctimas mortales
- Mariana Upegui
- María Camila Pérez
- Paulina Anduquia
- Susana Arango
- Sara Escobar
- Mariana Galvis
- Juan Andrés Hincapié
- Yeraldin López
- Valeria López
- Daniel Arismendy
- José Orrego
- Laura Salazar
- María Fernanda Londoño
- Carlos Cardona
- Matías Berrío
- Mateo Castaño
- Johnatan Taborda (conductor)
Listado de lesionados
Estas fueron las personas atendidas en el hospital Remedios, tras el accidente:
- Nicolás Ochoa Vahos, 18 años
- Miguel Ángel Forero Quintero, 17 años
- David Rúa Vallejo, 18 años
- Juliana Álvarez Correa, 18 años
- Santiago Galeano Quintero, 16 años
- María Sofía Posso Gómez, 17 años
- Katherine Mira Zapata, 16 años
- Samuel Marín Agudelo, 16 años
- Jimena Londoño Sánchez, 16 años
- Erik Cañaveral Ospina, 17 años
- Jerónimo Hurtado Vélez, 16 años
- Nicolás Gallego Ramírez, 16 años
- Jamilton Isaac Piedrahita, 27 años
- Samuel Cortés Largo
- Miguel Ángel Román, 17 años
- Miguel Ángel Carvajal, 17 años
- Valerie Luciana Díaz Mazo, 16 años
Las siguientes personas fueron atendidas en otro centro, en este caso, en el hospital Segovia:
- Hernán Montalvo Sierra
- Ana Isabel Pulgarín
- Karol Juliana Patiño