Denuncian acumulación de basuras en sectores de Soledad por fallas en la recolección

Residentes del barrio Los Cedros, en el municipio de Soledad, denuncian que desde hace aproximadamente una semana la empresa Interaseo no realiza la recolección de basuras en el sector. La situación ha provocado la acumulación de desechos en calles y esquinas, generando inconformidad entre los vecinos.

De acuerdo con la comunidad, la falta del servicio ha empezado a derivar en problemas de salubridad, debido a la presencia de mosquitos y el fuerte olor que emanan las bolsas de basura.

“En el barrio Los Cedros estamos enfrentando una grave problemática por la acumulación de basuras. Ya se registran brotes sanitarios en el sector y la empresa encargada del servicio de recolección, Interaseo, ha estado ausente. Por esta razón hacemos un llamado a las autoridades municipales y a los entes de salud pública de Soledad para que intervengan cuanto antes, ya que los malos olores, la presencia de moscas y la descomposición de los residuos están generando riesgos para la salud de la comunidad”, expresó Ramiro Monterroso, líder del barrio Los Cedros, quien hizo un llamado a la empresa encargada para que atienda de manera urgente la situación.

Ciudad Camelot también afectada

La problemática no se limita a Los Cedros. En el sector de Ciudad Camelot, también en Soledad, los habitantes aseguran que llevan cerca de 15 días sin que se realice la recolección de residuos sólidos, lo que ha incrementado la preocupación de la comunidad.

“Llevamos alrededor de 15 días sin el servicio de recolección de basuras en Ciudad Camelot. La acumulación de residuos es intensa, hay presencia de moscas, animales callejeros y fuertes malos olores. La basura incluso se encuentra junto a un establecimiento de alimentos, lo que agrava la situación y representa un riesgo para la salubridad”, denunció Guillermo Castro, presidente de la Junta de Acción Comunal de Ciudad Camelot.

Los habitantes de ambos sectores piden la intervención urgente de Interaseo y de las autoridades municipales para restablecer el servicio de recolección y evitar que la situación derive en una emergencia de salud pública.