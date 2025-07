Defensa del exministro Ricardo Bonilla estrena la reforma judicial con el caso UNGRD

JUDICIAL - EL DATO DE JOSE ANDRES

Caracol Radio conoció que la defensa del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, solicitó a la Fiscalía estrenar la reforma a la justicia que entró en vigencia la semana pasada.

En un documento de cuatro páginas los abogados Mauricio Pava y Juan Camilo Bolaños pidieron a la Fiscalía que, antes de que se legalice el principio de oportunidad concedido a María Alejandra Benavides, la exasesora del exministro y ahora testigo principal en su contra por el escándalo de corrupción UNGRD, se practique su testimonio como prueba anticipada.

La petición de la defensa del exministro Bonilla a la Fiscalía Ampliar

¿Cómo es el asunto?

Resulta que la ley 2477 de 2025 (que fue promovida por la Fiscalía, la Corte Suprema y el Minjusticia) reformó el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Esa ley en un parágrafo habilitó una herramienta jurídica que ahora puede ser aprovechada por cualquiera de las partes procesales.

El objetivo de la defensa del exministro Bonilla es cuestionar jurídicamente la credibilidad de la testigo principal y contrastar su testimonio con otras pruebas que han recopilado.

Hablamos con el abogado Mauricio Pava y esto respondió a Caracol Radio.

“Esta solicitud es una oportunidad para aplicar y debatir ante los tribunales una reforma clave del proceso penal. La nueva ley exige que el testimonio de quien recibe principio de oportunidad sea anticipado y controlado judicialmente. Esto no es un detalle técnico, es la garantía de que la colaboración no se convierta en un acto de fe ni en una herramienta de persecución sin filtros. La justicia no puede sustentarse en versiones sin control ni verificación.”

Antes de la reforma, la practica de pruebas solo era posible hasta la etapa de juicio, ahora, la norma permite adelantar la práctica de una prueba y debe ser en audiencia ante un juez de control de garantías.

Hoy a medio día, se tiene prevista la audiencia de legalización del principio de oportunidad en favor de la exasesora del Minhacienda María Alejandra Benavides.