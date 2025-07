“No he salido del país”: Ricardo Bonilla dice que atenderá llamado de la justicia por caso UNGRD

“Desde mi renuncia al ministerio no he salido del país, no tengo por qué. Permanezco en mi domicilio, conocido por las autoridades. He asistido a todos los llamados y seguiré. Esta semana compareceré personalmente si el Tribunal así lo dispone a audiencia tramitada por mi defensa”: este fue el mensaje que publico en su cuenta de X el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla negando los rumores de que salió de Colombia para evadir a la justicia.

El extitular de la cartera de Hacienda del Gobierno Petro esta ad portas de enfrentar imputación por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

Esto luego de que un juez avalara el principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, su exasesora que se comprometió a testificar en su contra y delatar su participación en el millonario desfalco de la entidad dedicada a atender las emergencias en el país.

Hay que recordar que, tanto Bonilla como Benavides están involucrados en el mismo capítulo del entramado: el direccionamiento irregular de tres contratos por $92.000 millones en los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y en Carmen de Bolívar, recurso con los que se habría ordenado “comprar” a varios congresistas de la comisión de crédito público, con el objetivo de que votaran a favor de la aprobación de unos créditos que necesitaba el Gobierno Nacional.

La defensa del exministro informó que “pondrá a disposición del Tribunal su pasaporte y demás documentos de viaje. Adicionalmente, la defensa solicitará audiencia para que se autorice un reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que confirme la ausencia de patrimonio, riqueza o medios económicos que le permitan establecerse fuera del país”.

La orden de “contratos de la UNGRD por votos” la habrían dado el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

“El ministro Bonilla González le dio a usted la instrucción de recibir proyectos de inversión regional en los que estaban interesados los parlamentarios que integran la mencionada comisión. Recibida la instrucción del entonces ministro, éste le manifestó a usted que los proyectos contractuales que recibirían debían ser tramitados a través de la Unidad Nacional para la UNGRD": así lo dijo la fiscal María Cristina Patiño ante el juzgado 56 de garantías de Bogotá, durante la imputación de Benavides.