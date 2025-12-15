“Dios me avisó”: hombre construyó ocho arcas de madera para diluvio que caería el 25 de diciembre

“Dios me avisó”: Noé de Ghana construyó ocho arcas de madera para un presunto diluvio en Navidad // Caracol Radio // Imagen creada con Gemini

Una teoría viral ha capturado la atención global en redes sociales y ha generado una “alerta” masiva en internet, la de un presunto profeta que asegura que la Tierra será azotada por un diluvio de tres años a partir de la próxima temporada navideña.

Se trata de un hombre conocido en redes sociales como el “Noé de Ghana” o Ebo Jesús, quien ha acaparado la atención luego de asegurar que una fuerte lluvia comenzará a caer sobre el planeta, inundándolo por al menos tres años consecutivos. El presunto profeta afirma que recibió una señal divina sobre lo que está a punto de suceder.

El día exacto de la inundación: 25 de diciembre de 2025

De acuerdo con el dramático testimonio de Ebo Jesús, el aguacero que inundará cada rincón de la Tierra comenzará precisamente el próximo 25 de diciembre de 2025.

Su profecía indica que la humanidad deberá vivir dentro de un arca que él mismo se encargó de construir, esto con el propósito de perseverar la existencia de los seres humanos y, al igual que en el relato bíblico, algunos animales serán recibidos en las arcas.

Precisamente, sobre el relato bíblico, según historiadores, se estima que este evento sucedió en el año 2348 A.C., durante el día 17 del segundo mes, además, tuvo una duración de 40 días y 40 noches.

La construcción del Arca: Capacidad para 5.000 personas

La advertencia de Ebo Jesús no es solo verbal, sino que ha tomado medidas concretas. El “Noé de Ghana” completó la construcción de su arca, la cual, según sus seguidores, Dios le pidió construir.

Se conoce que el profeta construyó dos arcas, una de las cuales tiene la capacidad de albergar al menos a 5.000 personas. El proceso de construcción de estas embarcaciones le tomó más de once meses. Ebo Jesús reveló que el mundo terminará muy pronto, de acuerdo con la información que supuestamente recibió.

Aunque se ha reportado la construcción de un arca completa, algunos medios internacionales avisan que en total serían ocho arcas las que están en construcción; lo que implicaría una capacidad total de hasta 40.000 personas.

¿Estrategia digital o predicción genuina? El debate en redes

La profecía ha impactado a nivel mundial, pero ha dividido las opiniones de los cibernautas.

Hay quienes creen “ciegamente” en la palabra del “Noé de Ghana”, mientras que un gran sector de usuarios de internet señala que la profecía se trata de una estrategia de redes sociales para generar impacto y tráfico digital.

A pesar de la firmeza de su advertencia y de haber completado la construcción de sus embarcaciones, Ebo Jesús ha manifestado que se encuentra “arrodillándose” diariamente para pedirle a Dios que esta inundación “no suceda”.