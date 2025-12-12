La profecía de Baba Vanga que se cumpliría antes de finalizar 2025: Aliens en un evento deportivo // Caracol Radio

En el mundo de las supersticiones, personajes como ‘Nostradamus’ o ‘Baba Vanga’ continúan generando intriga debido a las predicciones o profecías que se les han adjudicado a lo largo de los años. De hecho, algunas de sus visiones se siguen develando y, a juzgar por los hechos que supuestamente sucedieron en el pasado, esto mantiene inquieto a más de uno en pleno 2025.

Baba Vanga, conocida mundialmente como la ‘Nostradamus de los Balcanes’, fue una clarividente búlgara que nació en 1911 y falleció en 1996. Con el paso del tiempo y sus supuestas predicciones acertadas, su popularidad ha crecido, haciendo que sus visiones vuelvan a ser tema de conversación en 2025.

Recién el próximo año se cumplirán 30 años del fallecimiento de Baba Vanga, la realidad es que las profecías que dejó se extienden hasta el año 5079, fecha en la que se acabaría la vida humana según sus visiones.

Tragedia y terror: Las visiones de Baba Vanga que ya se cumplieron

La razón principal de la fama de Baba Vanga radica en los catastróficos acontecimientos que sus seguidores le adjudican. Dentro de los eventos que, según sus seguidores, fueron predichos por la mística búlgara se encuentran:

• La tragedia de Chernóbil ocurrida en 1986.

• El atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas.

• El tsunami de 2004.

Incluso, en 2025, algunos de sus seguidores manifestaron que la vidente acertó con una de sus visiones, puntualmente en los terremotos que azotaron Myanmar el pasado 28 de marzo o uno más reciente en Japón.

La “nueva luz” que aparecería en un “gran evento deportivo”

Una de las profecías que ha vuelto a tomar relevancia para la época de fin de año en 2025 tiene que ver con un cuerpo celeste que surca el espacio.

Sobre el cometa interestelar 3I/Atlas, Baba Vanga dijo: “nueva luz en el cielo durante un gran evento deportivo”. Este evento astronómico ha sido puesto bajo la lupa de los seguidores de la vidente, quienes esperan su cumplimiento antes de que se acabe el año.

Cabe recordar que se estima que el cometa interestelar 3I/Atlas alcanzará su distancia más cercana a nuestro planeta el próximo 19 de diciembre; respecto a los grandes eventos deportivos, el de mayor relevancia fue el sorteo de la fase de grupos del Mundial de la FIFA el pasado 5 de diciembre y el próximo 17 de diciembre se definirá el campeón intercontinental de clubes, final que disputará el PSG y el vencedor del duelo entre Flamengo y Pyramids.

La tranquilidad que da la NASA (No hay peligro para la Tierra)

A pesar de la expectativa que genera la profecía, la NASA ha aportado calma al confirmar que el objeto luminoso no impactará el planeta Tierra.

Según la información de la agencia espacial, aunque el cometa 3I/ATLAS fue llevado “justo dentro de la órbita de Marte,” ahora se está alejando del Sol y “no se acercará en absoluto a la Tierra”.

De hecho, en su punto más cercano, el 19 de diciembre de 2025, el cometa estará a unas 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros) de la Tierra. Esto quiere decir que, aunque no representa ningún peligro para la humanidad, sus seguidores mantienen la expectativa de que la “nueva luz” en el cielo podría cumplirse.

La profecía más escalofriante para el 2026: ¿Contacto extraterrestre?

Si las visiones para 2025 son inquietantes, la que se le atribuye a Baba Vanga para el año siguiente es aún más escalofriante y podría poner al mundo en alerta.

Medios internacionales señalan que la mística búlgara habría vaticinado un primer contacto de la humanidad con seres de otros planetas o incluso con “civilizaciones aún más avanzadas” en 2026.

Las visiones relacionadas con extraterrestres son una de las predicciones que más inquietan al mundo, y su supuesta cercanía temporal con el cumplimiento de la “nueva luz” de 2025 mantiene la atención global puesta en el cielo.

Finalmente, en 2026 se llevará a cabo el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, lo que será el máximo evento deportivo hasta finales de esta década, por lo que se especula que, con los focos del mundo puestos en suelo norteamericano, se reporten nuevas teorías de contactos alienígenas.