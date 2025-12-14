¿Dónde está Danna Acosta?: autoridades no descartan que pudo ser víctima de trata de persona

En todo un misterio se ha convertido el paradero de Danna Acosta Rodríguez, de 19 años, quien es estudiante de cuarto semestre de Medicina de la Universidad del Norte, y quien está desaparecida desde el pasado 11 de diciembre.

Ahora las autoridades han abierto una nueva línea investigativa en el caso: la joven pudo haber sido víctima de trata de persona.

Y es que todo se remonta al día de su desaparición, pues ese jueves 11 de diciembre, Danna manifestó que iba a la universidad a presentar un parcial.

Ella tomó un taxi desde una aplicación móvil y este la dejó en un negocio cercano a la universidad, donde incluso las cámaras de seguridad registraron el momento en que tomaba unos alimentos en ese lugar.

Conoció a un ciudadano ruso

Caracol Radio pudo establecer, según investigadores del caso, que momentos después la joven se subió a una camioneta de color negro y, desde ese momento, sus familiares y amigos le perdieron el rastro.

Sin embargo, en la noche de este sábado 13 de diciembre, el caso dio un giro inesperado cuando sus parientes recibieron una aparente llamada de Danna desde Madrid, España. Según ella “estaba sana y salva, y se encontraba con un hombre”.

No obstante, sus padres y demás familiares comenzaron a dudar sobre aparente afirmación que hizo la joven, ya que este medio pudo establecer que la joven habría conocido a un ciudadano ruso hace algunas semanas y que este la habría sacado del país.

Asimismo, que este sujeto, quien hasta el momento no ha sido identificado, la habría llevado de Barranquilla a Bogotá, y luego sacado hacía España. Todo sin ser detectado por las autoridades colombianas. Este ciudadano ruso lo habría conocido la joven por redes sociales.

Su familia y autoridades no descartan que la joven pudo ser víctima del delito de trata de persona, por eso ya se activaron los protocolos necesarios con autoridades internacionales para dar con el paradero de la joven de 19 años.