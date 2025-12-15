Cristian Portilla anuncia auditoría express y detalles del futuro político de Jaime Andrés Beltrán

Cristian Portilla ha sido elegido como el nuevo alcalde de Bucaramanga, un triunfo que él mismo atribuye a la continuidad de un proyecto basado en la seguridad, la competitividad y la prosperidad de la ciudad. En una entrevista con 10AM de Caracol Radio, Portilla expresó su gratitud y delineó las prioridades de su administración, destacando la importancia de los bumangueses en esta decisión.

“Tomaron una decisión muy importante el día ayer en las urnas legítimamente de continuar con un proyecto basado en la seguridad, en una Bucaramanga competitiva, la Bucaramanga próspera, la Bucaramanga de oportunidades que hace un año y medio comenzamos con el exalcalde Jaime Andrés Beltrán y pues los resultados de este trabajo hablaron por sí solos el día de ayer en las urnas”, expresó.

El recién electo alcalde, quien se desempeñó como secretario privado y asesor principal de Beltrán durante el último año y medio, ha estado involucrado en la formulación de las políticas que ahora busca consolidar.

Noticia en desarrollo