Jaime Beltrán no buscará la Alcaldía de Bucaramanga y respalda nueva candidatura: de quién se trata

Bucaramanga

En definitiva, el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez desistió de presentarse a las elecciones atípicas en las cuales se escogerá a la persona que termine el periodo administrativo 2024 - 2027.

Lea también: Los primeros candidatos a la alcaldía de Bucaramanga en inscribirse para elecciones atípicas

Hasta última hora, el exalcalde estuvo considerando todos los escenarios para llegar a la conclusión de que ir otra vez por la alcaldía representaría un riesgo jurídico.

¿Quién seguirá su proyecto?

Durante los últimos días, en las huestes del exmandatario se analizaron diversas opciones.

Caracol Radio pudo confirmar que el candidato del exalcalde será un hombre de su total confianza. Ese candidato a la alcaldía de Bucaramanga será el abogado Christian Portilla.

Portilla creció al lado de Beltrán Martínez en todos los aspectos; durante la campaña política de 2023 fue el encargado de todos los temas de comunicaciones.

Una vez llegaron a la alcaldía, el abogado se encargó de varias funciones, pero la principal fue la de ser el secretario privado.

Una vez llegó el fallo del Consejo de Estado ordenando el retiro del entonces alcalde, Christian Portilla renunció.

Ahora aspira a ser el sucesor de Jaime Beltrán Martínez.