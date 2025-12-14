Cristian Portilla es el nuevo alcalde de Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Por primera vez Bucaramanga vivió unas elecciones atípicas para elegir al alcalde que va a terminar este periodo hasta el año 2027. El abogado Cristian Portilla fue el ganador y será el nuevo mandatario de los bumangueses.

“Quiero darle gracias a cada familia, cada persona cada empresa, cada trabajador que me abrió sus puertas. Durante estos cerca de 50 días trabajamos de manera incansable porque sabíamos que Bucaramanga tiene un gran objetivo y tiene que avanzar, no podía retroceder”, dijo el alcalde electo de Bucaramanga.

Portilla inscribió su candidatura con la coalición ‘Con paso firme Bucaramanga avanza’ y el aval del partido de La U, Centro Democrático y el apoyo de Cambio Radical. venía de cumplir funciones como secretario privado del exalcalde Jaime Andrés Beltrán.

Incluso, Portilla recibió el apoyo del exalcalde quien le ayudó a impulsar su candidatura luego de no ser elegido de la terna que enviaron los partidos que avalaron a Beltrán.

Cristian Portilla es abogado especialista en derecho laboral y empresario en la capital santandereana. También ha sido locutor de radio y ahora inicia su vida política como nuevo mandatario de los bumangueses para los próximos dos años.

El nuevo alcalde de Bucaramanga ha estado de la mano del exalcalde Jaime Andrés Beltrán desde pequeños, crecieron juntos en la iglesia y estuvieron unidos en la administración de Beltrán.