¿Qué dijeron los candidatos que no ganaron tras la victoria de Portilla en Bucaramanga?

Luego de la victoria de Cristian Portilla como nuevo alcalde de Bucaramanga, comenzaron a conocerse las reacciones de varios de los candidatos que no lograron aterrizar en el cargo.

Los mensajes, en su mayoría, coincidieron en reconocer el resultado y en proyectar lo que viene para sus movimientos políticos.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Carlos Bueno, exdirector de Tránsito y candidato con el aval de los partidos Mira y Conservador.

A través de un video publicado en redes sociales, en el que aparece junto a sus tres hijos y su mamá, reconoció la derrota y aseguró que, aunque no ganaron, el proyecto político que impulsó seguirá creciendo.

“Más 26 mil personas creyeron en este proyecto de ciudad, que armamos con el corazón y el alma. Este proyecto lo hicimos con ustedes en las calles, vamos a seguir trabajando para que los buenos seamos más”, se escucha en el video.

Fabián Oviedo, exconcejal y candidato del liberalismo, también asumió su derrota.

A través de su cuenta de Instagram, agradeció a las personas que votaron por él y dejó una reflexión sobre la campaña: dijo que este proceso le confirmó que sí es posible hacer política desde las calles y señaló que este camino, según sus palabras, apenas comienza.

“Respeto la voluntad ciudadana y espero que la ciudad avance en la solución de los problemas que hoy la tienen estancada (...) Esta campaña demostró que sí se puede hacer periodismo en las calles, sin comprar conciencias”, afirmó Oviedo.

Por su parte, Humberto Salazar, abogado y candidato del Pacto Histórico, afirmó que la política sigue siendo un escenario para construir desde las propuestas y expresó su expectativa de que el alcalde electo cumpla con el deber que le fue encomendado por los ciudadanos y cada vez conocemos más sus necesidades.

“Más de 15 mil votos son haber repartido una empanada o una gaseosa, sin haber violentado el escrutinio con el fin de conseguir un triunfo. Simplemente, fue una oferta que le hicimos a los bumangueses de la manera más tranquila y transparente. (...) ojalá que hoy el electo alcalde haga de Bucaramanga algo espectacular”.

En Twitter, el profesor Juan Manuel González agradeció a los ciudadanos que creyeron en su proyecto.

“No es tiempo de llorar....Felicitaciones al Dr Portilla. Que Dios lo ilumine y Bucaramanga sea la ciudad que todos deseamos. Gracias a quienes votaron por mí”, escribió en su trino.

Hasta el cierre de esta nota, los demás candidatos que participaron en las elecciones no se habían pronunciado públicamente tras conocerse los resultados oficiales en Bucaramanga.