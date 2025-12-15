Alcalde envía mensaje de optimismo sobre la llegada de la Fórmula 1 a Barranquilla

En el marco de la inauguración de La Luna del Río, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció sobre el interés de la ciudad en convertirse en sede de un Gran Premio de la Fórmula 1. Aunque evitó profundizar en los detalles de las gestiones que se adelantan con el entorno del automovilismo internacional, el mandatario aseguró que el proceso avanza de manera favorable.

Char afirmó que las conversaciones continúan y reiteró su expectativa de poder entregar una buena noticia a los barranquilleros antes de que finalice su actual periodo de gobierno.

“Vamos Bien”, el mensaje de Char

Durante su intervención, el alcalde fue cauto frente a los avances, pero dejó ver su optimismo sobre el proyecto. “Vamos bien, esperemos no hacer mucha bulla para que salga bien. Vamos bien y esperemos darle una buena sorpresa antes de que se acabe el periodo”, expresó Char, al referirse al anhelo de traer la Fórmula 1 a la ciudad.

Char habló del Junior y la final

El mandatario local también aprovechó el espacio para referirse al fútbol y enviar un mensaje de respaldo al Junior de Barranquilla, que disputará este jueves la final del Fútbol Profesional Colombiano frente a Deportes Tolima en Ibagué.

“Vamos a rezarle mucho al equipo, que llegue allá a Ibagué y demuestre por qué fueron los primeros del cuadrangular y también este triunfo aplastante el anterior”, señaló el alcalde, manifestando su apoyo al conjunto tiburón.

Cabe recordar que Alejandro Char había indicado previamente que la posibilidad de que Barranquilla sea sede de un Gran Premio de la Fórmula 1 depende de un acuerdo directo con los organizadores del evento, sin requerir la aprobación del Gobierno nacional. Además, ejecutivos de la Fórmula 1 visitaron la ciudad hace aproximadamente quince días y mantienen su interés en realizar un evento en la capital del Atlántico.