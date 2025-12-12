¿Habrá cambios en Airbnb en Colombia?: Le explicamos cómo funcionaría el proyecto de decreto

En las últimas horas el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Comercio dio un paso importante para la regulación del sector turístico con la publicación de un borrador de decreto destinado a controlar las plataformas de hospedaje que operan desde el exterior y de forma irregular en Colombia, este es el caso de plataformas como Booking y Airbnb.

Lea también: ¿Airbnb cerrará? Gobierno nacional busca regular las plataformas de hospedaje que operan ilegalmente

Este decreto se encuentra abierto para comentarios y busca establecer un marco legal claro que permita la regulación de estas plataformas digitales que han revolucionado el mercado de alojamiento, pero que hasta ahora han operado con poca supervisión en el país.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Paula Cortés Calle, presidenta de Anato, explicó cómo funciona este proyecto de decreto.

“Esta es una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, apoyada por todos los gremios del sector turístico. Es una necesidad que venimos pidiendo desde hace muchos años sobre el control de la informalidad que cada vez se sale de las manos en nuestro país, mucho más en materia turística”, dijo la presidenta.

Le puede interesar: Destinos más elegidos por los colombianos para vacacionar a mitad de año: ¿Cuáles lideran la lista?

Dijo que esto no es nada nuevo, para poder operar turísticamente desde el 2006 en Colombia se debe tener un registro nacional de turismo. Esto lo que permite es que se tenga un mayor control sobre qué está pasando con ese registro, se puede revisar y validar de manera rápida.

Aclaró que Airbnb en el país tiene el registro de turismo en diferentes ciudades, lo que se quiere es que haya una interoperabilidad del registro entre diferentes entidades como el Ministerio, agencias de viajes y cámaras de comercio del país.

¿Cómo funcionaría Airbnb?:

La presidenta de Anato comentó que quiénes quieran poner sus casas o apartamentos como Airbnb, lo primero que deben hacer es legalizarse, formalizarse. “Primero lo que tiene que hacer es en su edificio mirar en la asamblea si los reglamentos internos del edificio le permiten tener una actividad turística en un edificio donde es un tema de habitación. Segundo, debe sacar el registro nacional de turismo. Lo que no queremos es que cualquier persona que tiene un apartamento en su casa, en su edificio, entonces lo rente, entra a estas plataformas, pone en renta turística este apartamento y no hay ningún control”.

Más información: Airbnb integra funciones de redes sociales y pagos flexibles para mejorar la experiencia de viaje

¿Qué pasará desde el 18 de diciembre cuando se radique el proyecto de decreto?

Paula Cortés, presidenta de Anato aseguró que no se van a bloquear las plataformas de turismo automáticamente después de esta fecha, primero porque este es un proyecto de decreto y se están haciendo los ajustes correspondientes.

“Es totalmente falso que se diga que las plataformas, que estamos impidiendo que las plataformas estén en el país en plataformas no se van a ir de ninguna parte y no queremos que se vayan, trabajamos con ellas, es una actividad legal mientras que cumplan con todos los requisitos”, aseguró.