Día mundial del turismo: Estos son los tres destinos de Colombia recomendados para visitar

El Día Mundial del Turismo es una celebración anual que tiene lugar el 27 de septiembre desde 1980, fue instaurado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas en ese mismo año. con el propósito de subrayar la importancia del turismo como sector económico global, su impacto en el empleo y su capacidad para fomentar la comprensión cultural y la conservación de la biodiversidad.

Tres destinos en Colombia:

El portal oficial de turismo Colombia Travel compartió un top tres de lugares imperdibles, ideales para encontrarse consigo mismo, despejar la mente y pasar un tiempo en libertad mientras se observan espectaculares paisajes.

Estos destinos también son ideales para interactuar con otras personas, conocer nuevas culturas, compartir con las comunidades locales y, por qué no, hacer nuevas amistades.

Santa Marta

¿Qué playas tienen bandera azul en Colombia y qué significa? 2 están en Santa Marta. Foto de Getty Images Ampliar

Para los amantes de las aventuras y el mar, esta ciudad de la costa colombiana es una gran opción para visitar, ya que cuenta con escenarios mágicos, ideales para descansar, observar hermosos atardeceres y participar en diferentes actividades culturales, de naturaleza, deportivas y más.

Su cultura vibrante y la calidez de su gente son aspectos que cautivan a muchos porque los hacen sentir como en casa. Además, hay varias alternativas de alojamiento, varias cerca a la playa, lo que ayuda a ahorrar tiempo en desplazamientos, practicar deportes extremos y gozar cada instante del viaje.

La Guajira

Esta playa pertenece al departamento de La Guajira / Getty Images / EyesWideOpen Ampliar

En este destino el color de la arena y el azul cristalino del mar son los protagonistas. La primera parada puede ser Riohacha, que se encuentra al frente del Mar Caribe. Allí es posible nadar y refrescarse en el mar, además de tener cerca un desierto de más de 25 mil hectáreas, que da la impresión de estar en un lugar de película.

En esta zona se han registrado más de 140 especies de aves, lo que lo convierte en un escenario ideal para los amantes del ecoturismo.

Otros sitios recomendados para visitar son el Cabo de la Vela y el pilón de azúcar (una pequeña montaña que ofrece una espectacular vista hacia el mar). En cuanto al hospedaje, se destacan las rancherías locales, casas típicas de región en la que se duerme al aire libre en hamaca y bajo la luz de la luna.

El Eje Cafetero

Cortesía: Gobernación Eje cafetero Ampliar

Este destino está compuesto por varias zonas de los departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, así que hay varias opciones para elegir y conocer. Lo que todos tienen en común es el café, los cultivos de este grano que adornan sus paisajes, la arquitectura de las haciendas, los colores de las casas y la amabilidad de su gente.

Allí se pueden hacer recorridos por cafetales, conocer el proceso del café y hablar con caficultores locales.

En el marco del Día Mundial del Turismo, Colombia se consolida como un destino atractivo tanto para visitantes internacionales como para los propios colombianos. De acuerdo con cifras del Instituto Distrital de Turismo, durante el primer semestre del año el país recibió 3,3 millones de visitantes, de los cuales más de 2,3 millones fueron extranjeros, reflejo de la creciente proyección de este sector.

Según datos del Observatorio de la Superintendencia de Transporte, el mes de agosto de 2025 se consolidó como un mes histórico para el sector al movilizar 10,4 millones de pasajeros desde las terminales del país; cifra que no solo lo ubica como uno de los mejores periodos desde la emergencia sanitaria, cuando las restricciones redujeron la demanda, sino que además representa un crecimiento del 4 % frente al mismo periodo en 2019 y del 6 % en comparación con 2024.

A nivel local, según datos de la plataforma Pinbus, ciudades como Valledupar (+69 %), Barranquilla (+45 %), Medellín (+36 %), Pereira (+35 %), Cali (+34 %) y Barrancabermeja (+34 %) registraron un notable incremento en el número de viajeros durante los primeros meses de 2025 frente al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento ha estado motivado por el auge de eventos culturales, la riqueza gastronómica y el dinamismo del turismo de negocios.