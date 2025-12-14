“Motíveme que yo lo acabo”: Las pistas contra la mujer del disfraz azul, en el crimen Jaime Moreno

Camilo Rincón, uno de los abogados de la bancada de víctimas, contó a Caracol Radio cómo la investigación cambió de rumbo y cuáles fueron las pistas clave para que la Fiscalía solicitara a un juez la captura de Paola Fernández, la mujer del disfraz azul implicada en el homicidio.

EL DATO DE JOSE ANDRES - CARACOL RADIO

“Motíveme que yo lo acabo” habría sido una de las frases que escuchó el testigo del crimen de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de Los Andes, asesinado en medio de una golpiza en la noche de Halloween.

Camilo Rincón, uno de los abogados de la bancada de víctimas, contó a Caracol Radio cómo la investigación cambió de rumbo y cuáles fueron las pistas clave para que la Fiscalía solicitara a un juez la captura de Paola Fernández, la mujer del disfraz azul implicada en el homicidio.

“Incluso, dentro del expediente está por declaración testimonial que Juan Carlos Ortiz, antes de la segunda interceptación le dice a Paola Fernández motíveme, que yo lo acabo, deme ánimo, no recuerdo las palabras y ene efecto ella los determinó, los incitó, los hostigó a que lo persiguieran, a que no lo dejaran ir, eso se develará muy seguramente en la audiencia concentrada una vez que sea capturada Paola Fernández”.

Los videos ‘clave’ en la investigación.

Hablamos a profundidad de esos videos de las cámaras de seguridad que fueron clave en este proceso. Resulta que esas imágenes, Paola Fernández apareció en varios momentos que la ubican como la presunta determinadora.

“Ese giro que usted indica obedece a que hay un recaudo de videos, que conoció todo el país y que dan cuenta de la participación en ella en el momento clave, que no es otro que la ejecución del asesinato de Jaime Moreno (…) Y algo que no es un detalle meno, después de que le propinan la muerte y deciden de manera premeditada y deliberada acabar con la vida de Jaime, puede el país observar el país los videos que juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael Castro se retiran y Paola Fernández queda fracción de segundos al frente del cuerpo, en efecto ella no solo fue determinadora”.

Las hipótesis que rondan el caso

Se ha dicho que esta golpiza mortal habría sido porque supuestamente Jaime habría cometido algún tipo de acto indebido contra alguna de las mujeres implicadas, porque no se sabe a cuál. Para el abogado Rincón, esa situación está descarta.

Vea la entrevista completa.