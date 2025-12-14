Hay varias vías cerradas en Norte de Santander, por la presencia de cilindros y paquetes sospechosos. / Fotos: Cortesía.

Norte de Santander

Una vez inició el paro armado nacional del ELN, en Norte de Santander la comunidad comenzó a reportar el hallazgo de cilindros y paquetes sospechosos con las insignias de esta guerrilla, lo que obligó a las autoridades a hacer cierres preventivos de vías.

La vía que comunica a Cúcuta con Pamplona y el centro del país, presentan cierre en cuatro puntos, por posible presencia de explosivos:

PR 119+800 – sector Peaje Los Acacios

PR 4+150 – sector Los Adioses

PR 82+500 – sector El Salvador

PR 93+000 – sector Villa Marina

Más información Organizaciones sociales rechazan anuncio de MinDefensa, de posibles bombardeos en el Catatumbo

Así mismo, en la vía Cúcuta - Tibú fue derrumbado un árbol e instalado un aviso, donde se advierte la presencia de explosivos más adelante. En la vía Cúcuta - Sardinata hay una caja, también con insignias del ELN, lo que obligó a las autoridades a cerrar el eje vial de manera preventiva.

Así mismo, en Puerto Santander, a pocos metros de la estación de policía que fue atacada con ráfagas de fusil esta madrugada, dejando como saldo el conductor de una ambulancia muerto, fue instalada una bandera de esta guerrilla.

Al menos cuatro empresas han cancelado sus operaciones por el paro armado nacional

La empresa Catatumbo, la Cooperativa de Transportadores del Catatumbo, la Cooperativa Transportadora San Miguel y la Empresa de Transportes La Belencita, que cubren las rutas desde Cúcuta el Catatumbo y los pueblos de occidente, se encuentran completamente paralizadas, tras el inicio del paro armado del ELN. Esta parálisis está generando pérdidas millonarias.

Son cerca de mil personas las que diariamente utilizan estas rutas intermunicipales en Norte de Santander.

El departamento Norte de Santander, principal la ciudad de Cúcuta y su Área Metropolitana, está en alerta máxima por este paro armado.