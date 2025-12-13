Colombia

El frente de guerra urbano nacional del ELN anuncia que se une al paro nacional de 72 horas y advierte posibles atentados en seis ciudades del país.

El anuncio lo hizo hace pocas horas a través de un comunicado, donde expresaron que “en respuesta a la profundización de este plan contrainsurgente y la agresión imperialista que sufre la región, acatamos la orden de nuestra Dirección Nacional de paro armado nacional de 72 horas, que inicia el día 14 de diciembre del 2025 a las 6 am y termina el 17 de diciembre del 2025 a las 6 am”.

Así mismo lanzan una advertencia contra seis ciudades del país. “Por ende, informamos a los habitantes de las ciudades de Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali, Popayán y sus áreas metropolitanas y rurales, evitar mantenerse cerca a instalaciones, vehículos, motocicletas de unidades policiales y militares. Hacemos el llamado a las empresas de transporte público y comercio en general, a que suspendan sus actividades durante los días de vigencia del presente paro armado”.

Las autoridades se encuentran en máxima alerta. En las últimas horas, desde la Brigada Quinta del Ejército Nacional se emitió la resolución 00010583 del 2025, donde se determina la suspensión del porte de armas de fuego y armas traumáticas en jurisdicción de esta brigada, comprometiendo a los municipios de Cáchira y La Esperanza, en Norte de Santander, así como a otros municipios de Santander, Antioquia y Cesar.