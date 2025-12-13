Organizaciones sociales rechazan anuncio de MinDefensa, de posibles bombardeos en el Catatumbo

Catatumbo

Luego del anuncio del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, donde no descartó la posibilidad de bombardeos en la región del Catatumbo, organizaciones sociales alzaron su voz de rechazo, asegurando que la población civil sería la más afectada ante estas acciones.

"Realmente como organización social y sobre todo organización en protección y en defensa de los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes y sobre todo de la población víctima en general, realmente vemos preocupante y alarmante esta dicha situación", dijo Diana Vargas, representante de la organización Tejedoras de Paz.

“Si bien es cierto, constitucionalmente pueden realizar este tipo de las acciones contundentes en contra de estos grupos delictivos, también hay que ver algo más allá y es precisamente las comunidades que quedan en medio de este tipo de combates. Ya bastante han sufrido en el Catatumbo”, agregó.

Indicó que antes de tomar esta decisión, de bombardear zonas en el Catatumbo, el Gobierno Nacional debe “tener un plan de emergencia y de atención a la comunidad precisamente y de evacuación, porque basta ya que quedé la comunidad en la mitad de un fuego cruzado que, realmente, la sociedad civil no ha querido, no debe o no quiere participar en esta violencia, pero que obligatoriamente los colocan ahí, como escudos de guerra para participar en la violencia”.

Recordemos que el próximo martes 16 de diciembre se cumplen 11 meses de conflicto armado entre el ELN y las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo, hecho que ha dejado más de 86 mil desplazados y centenares de civiles asesinados.