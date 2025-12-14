Deportivo Cali busca el regreso de Juan Ignacio Dinenno: así avanza la negociación con el goleador / Getty Images

Se sigue moviendo la bolsa de fichajes en el fútbol colombiano. Los diferentes equipos ya han empezado a buscar fichajes para la temporada 2026, pensando no solo en los torneos nacionales, sino también en las copas internacionales.

El Deportivo Cali, por ejemplo, está próximo a confirmar el regreso de Juan Ignacio Dinenno, delantero argentino que brilló con la institución azucarera en 2019.

Así avanza la negociación del Cali con Juan Ignacio Dinenno

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el Deportivo Cali dio detalles sobre cómo avanza la negociación con Dinenno y confirmó que la operación está próxima a concretarse.

“El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con Juan Ignacio Dinenno para que se convierta en nuevo jugador de la institución”, empieza el texto.

Y complementa al respecto: “Este acuerdo está sujeto al viaje que realizará el jugador a nuestra ciudad, donde se llevará a cabo el cumplimiento de los procedimientos médicos y contractuales correspondientes a toda contratación. En caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrara oficialmente al Deportivo Cali y se convertirá en el primer refuerzo de cara a la temporada 2026, dentro del proceso deportivo liderado por el profesor Alberto Gamero".

Es preciso recordar que Dinenno quedó como agente libre, luego de haber pasado los últimos seis meses con São Paulo. En el cuadro tricolor disputó apenas ocho partidos, repartidos en tan solo 306 minutos, y anotó un solo gol. Lo anterior debido a una artroscopia que le realizaron, misma que lo mantuvo por fuera de las canchas durante dos meses (octubre-diciembre).

¿Cómo le fue a Dinenno en el Cali?

Juan Ignacio Dinenno llegó por primera vez al Deportivo Cali en 2019, tras llegar a un acuerdo con Racing para su préstamo. En el primer semestre queda segundo en la tabla de goleadores, detrás de Germán Ezequiel Cano, con 21 tantos, mientras que en el Finalización termina tercero con 12 anotaciones, detrás del mismo Cano y Michael Rangel.

Su poderío goleador se alargó en la Copa Colombia y a nivel internacional con la Copa Sudamericana. Basado en todo lo anterior, Dinenno disputó un total de 60 partidos en los que marcó 27 goles y dio 5 asistencias, balance que lo llevó a ser fichado por Pumas de México.

