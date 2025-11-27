CNE se pronuncia sobre inscripción de Portilla, candidato a la alcaldía de Bucaramanga. ¿Qué dijo?

Bucaramanga

El Consejo Nacional Electoral hizo un primer pronunciamiento frente a la inscripción de Cristian Portilla como candidato a la alcaldía de Bucaramanga.

El organismo negó la solicitud de suspensión provisional de la inscripción de la candidatura de Portilla Pérez. Este pedido había sido hecho por los ciudadanos Carlos Saúl Sierra Niño, Yanit María Velázquez y el congresista Fabián Díaz Plata.

No obstante, el CNE requirió al candidato para que en un día “allegue escrito donde deponga sobre los hechos objeto de controversia y remita los soportes probatorios que pretenda hacer valer, en ejercicio del derecho de defensa y contradicción dentro de la presente actuación administrativa”.

De igual manera, se requiere a los partidos de la U, Centro Democrático y Cambio Radical, en su calidad de “agrupaciones inscriptoras, para que en el mismo plazo ”alleguen escrito donde depongan sobre los hechos objeto de controversia y remitan los soportes probatorios que pretendan hacer valer, en ejercicio del derecho de defensa y contradicción dentro de la presente actuación administrativa".