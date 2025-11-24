Portilla denuncia a abogado que puso en duda su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Cristian Portilla, acudió en la mañana de este lunes 24 de noviembre a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en la capital santandereana para interponer una denuncia formal por los delitos de falsa denuncia e injuria contra un ciudadano abogado, identificado como Juan Nicolás Gómez.

Portilla, explicó que esta acción judicial surge como respuesta a una denuncia previa que había sido presentada en su contra por el abogado Juan Nicolás Gómez, en la que, según su relato, se le atribuían conductas presuntamente ilícitas relacionadas con su renuncia a la candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga ante la Registraduría.

“El señor Juan Nicolás ha manifestado de manera temeraria e ilegal unas supuestas conductas realizadas por mí, señalando que mi renuncia configuraría un hecho antijurídico y culpable. Eso es totalmente falso”, afirmó el candidato, quien añadió que las acusaciones carecen de fundamento “jurídico y fáctico”.

Cristian Portilla defendió su trayectoria profesional y aseguró que su comportamiento ha sido “intachable” como abogado. “Si no soy capaz de defender mis derechos como abogado y como persona, ¿cómo voy a defender la ciudad?”, cuestionó.

El aspirante también sostuvo que la persona denunciada “dice ser abogado” y que, según información que entregó a la Fiscalía, registra quejas y sanciones disciplinarias ante las autoridades competentes.

El candidato calificó los señalamientos en su contra como parte de una estrategia de “persecución” y “desinformación” en el marco electoral. No obstante, afirmó que continuará su campaña sin dejarse afectar por estos hechos.

“A pesar de los ataques y de la tacha que quieran ponernos como candidatos, vamos a lograrlo, porque la gente ya no come cuentos. La gente quiere ver avanzar la ciudad”, concluyó.