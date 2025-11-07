Cristian Portilla desestimó su renuncia y es el candidato de Beltrán a la Alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

Luego de seis largas horas de que Cristian Portilla, Arturo Zambrano y Jaime Andrés Beltrán permanecieran dentro de la Registraduría Especial de Bucaramanga para hacer oficial la modificación del nombre del candidato afín del exalcalde Beltrán para las atípicas, fue Portilla quien confirmó que presentó la desestimación de su renuncia, lo que quiere decir, que será el candidato por los partidos Centro Democrático, Partido de la U y Cambio Radical.

Arturo Zambrano, exconcejal de la ciudad, quien iba a tomar el puesto de Cristian Portilla, no recibió el aval de uno de los dos partidos que en coaval respaldaron la inscripción inicial.

El partido que negó el aval es Cambio Radical, organización política que emitió un comunicado donde afirma que no fueron avisados de la modificación, por lo que rechazaron cualquier respaldo hacia el candidato Arturo Zambrano.

“El acuerdo de coalición establece que, en caso de renuncia del candidato inscrito, la postulación de un nuevo aspirante debía adoptarse por consenso entre los partidos firmantes. Además, si alguno de ellos no estaba de acuerdo con la nueva postulación, debía suscribirse en un acta” afirmó el partido.

Sin embargo, Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, confirmó que el partido Cambio Radical sí sabía de la modificación y se había pactado un compromiso para lograr la firma por parte de este partido en la modificación.

“Llevamos varios días hablando de esto. Esto obedece a una estrategia puntual de sacarnos de la contienda política. Nos dieron las 11 de la noche esperando una firma que nunca llegó, de la cual se había hablado desde las 5 que iba a llegar” explicó el exalcalde de Bucaramanga.

Con Cristian Portilla en la contienda electoral, se mantiene la cifra de ocho candidatos que aspiran llegar a la administración municipal. El 8 de noviembre, es decir mañana mismo, se deberá publicar la lista oficial de los candidatos en un lugar visible de la Registraduría y el CNE.