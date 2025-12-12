Risaralda: 13 puntos viales críticos por lluvias; campesinos de Santa Rosa sin sacar sus productos

Pereira

Las consecuencias de la variabilidad climática que se ha manifestado con fuertes tormentas en las últimas semanas siguen generando afectaciones en Risaralda, a pesar de que las lluvias han menguado en los últimos días.

La situación más crítica se vive en municipios como Santa Rosa de Cabal, donde las vías terciarias están severamente deterioradas. Campesinos de la vereda Tres Esquinas y del corregimiento El Español de Santa Rosa de Cabal están preocupados, ya que, según señalan, no tienen cómo trasladar sus productos agrícolas. La vía hacia la cabecera municipal está sin huellas y las fuertes precipitaciones la han dejado intransitable para vehículos. Pese a la llegada de maquinaria amarilla, esta no ha sido suficiente para dar abasto a la magnitud de los daños.

James William Montes, líder gremial y representante de los caficultores en Santa Rosa de Cabal, ha solicitado la intervención del departamento en las zonas más afectadas.

Según el último boletín del Ideam, Santa Rosa de Cabal se encuentra en alerta roja por deslizamientos de tierra, además de estar en alerta por crecientes súbitas. El director de la Defensa Civil en Risaralda, Alfredo Muñoz, entregó el consolidado de este reporte de la autoridad ambiental

Las intensas lluvias han generado varios puntos críticos en todo el departamento, incluyendo deslizamientos de tierra e inestabilidad vial. El secretario de Infraestructura del departamento, Jorge Hernando Cote, informó que son 13 los puntos más críticos en la red vial de Risaralda que requieren intervención urgente y están siendo atendidos. Varios de estos puntos se concentran en Santa Rosa de Cabal, La Celia y Apía

El secretario Cote señaló que varias de estas obras avanzan, citando como ejemplo la vía de acceso al municipio de Balboa, donde se presentó la cesión total de la calzada. Específicamente, en el sector conocido como La Quiebra, hay habilitado un paso intermitente para carga pesada mientras continúan los trabajos para el arreglo completo de este corredor vial.