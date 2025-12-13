Qué trastorno tiene una persona que se enoja por todo: Psiquiatras analizaron las posibles causas / Yuliia Kaveshnikova

En la actualidad es normal encontrarse con personas en diferentes ámbitos, bien sea en el personal o el laboral, que con frecuencia tienen ataques de ira o como se conoce “que se enojan por todo”, pero esto no debe tomarse con naturalidad ya que puede ser consecuencia de un trastorno que debe ser diagnosticado y tratado.

Una persona que se enoja por todo podría sufrir del llamado Trastorno Explosivo Intermitente (TEI), caracterizado por momentos de ira desproporcionados, o Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), donde la ira es intensa e inapropiada, además de otros trastornos como Trastorno Negativista Desafiante (en niños/adolescentes) o problemas como estrés, ansiedad o depresión, ya que la ira constante es un síntoma de muchas condiciones.

¿Qué es el Trastorno Explosivo Intermitente (TEI)?

Este es un trastorno del comportamiento caracterizado normalmente por expresiones extremas de enfado, a menudo hasta el punto de enojo incontrolable que son desproporcionadas respecto a las circunstancias en que se producen. Actualmente, dentro del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-V) se categoriza dentro de los trastornos del control de impulsos, junto a la cleptomanía (robo de objetos llamativos para la persona afectada), la piromanía (provocación de incendios), la tricotilomania (descontrol en comerse y arrancarse el cabello) y al juego patológico antes conocido como ludopatía, entre otros.

Causas que pueden provocar el Trastorno Explosivo Intermitente

Estrés: Acumulación de tensión por trabajo, finanzas o problemas personales.

Acumulación de tensión por trabajo, finanzas o problemas personales. Problemas Subyacentes: Ansiedad, depresión, trauma, o problemas de apego.

Ansiedad, depresión, de apego. Rasgos de Personalidad: Temperamento irritable o baja tolerancia a la frustración.

¿Cómo saber que sufre del Trastorno Explosivo Intermitente?

Agresión verbal o agresión física contra la propiedad, los animales u otros individuos, en promedio dos veces por semana, durante un periodo de tres meses.

contra la propiedad, los animales u otros individuos, en promedio dos veces por semana, durante un periodo de tres meses. La ocurrencia de episodios aislados de fracaso al resistir los impulsos agresivos , y que tienen como consecuencia asaltos violentos o destrucción de la propiedad;

y que tienen como consecuencia asaltos violentos o destrucción de la propiedad; Los arrebatos agresivos recurrentes no son premeditados (es decir, son impulsivos o provocados por la ira) ni persiguen ningún objetivo tangible (p. ej., dinero, poder, intimidación).

¿Cuánto dura un ataque de ira?

Aunque sentir la emoción de la ira puede durar más tiempo, los ataques de ira son episodios pasajeros que suelen durar solo unos minutos. La ira sigue un camino ascendente que desemboca en lo que llamamos ataque de ira, pasando por diversas fases:

Fase de activación: al interpretar algo como un agravio, una humillación o un ataque, la ira va in crescendo hasta el punto de relegar la racionalidad.

al interpretar algo como un agravio, una humillación o un ataque, la ira va in crescendo hasta el punto de relegar la racionalidad. Fase de disparo : en la que se descarga la ira.

: en la que se descarga la ira. Fase de calma: la racionalidad se restablece y, si no hay ningún suceso que vuelva a hacer que se dispare, la ira empieza a decaer y la persona se empieza a calmar.

¿Qué se debe hacer ante el Trastorno Explosivo Intermitente?