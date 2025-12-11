¿Cuándo llevar a su recién nacido a una consulta pediátrica prioritaria? Estas son las claves

Según las estadísticas vitales del Dane, entre enero y julio de 2025 se registraron 243.870 nacimientos en Colombia. Con miles de nuevos padres enfrentando por primera vez los desafíos de la crianza, los pediatras insisten en la importancia de aprender a reconocer los signos de alarma en los recién nacidos y acudir a tiempo a una consulta prioritaria, especialmente durante los primeros meses de vida.

Uno de los mayores retos de los padres primerizos es distinguir entre síntomas leves y señales que requieren atención médica inmediata. “Con frecuencia, los padres subestiman o sobreestiman los síntomas. Algunos esperan demasiado para consultar y otros acuden con ansiedad ante señales leves”, explica José Manchego, director ejecutivo de la Sociedad Pediátrica de Los Andes.

Durante los primeros tres meses, e incluso hasta los seis, los bebés atraviesan una etapa de máxima vulnerabilidad, en la que su organismo experimenta cambios significativos en su peso, alimentación, sueño y se adapta neurológica, digestiva e inmunológicamente a la vida fuera del útero.

En este periodo, la visita al pediatra de forma temprana permite detectar alteraciones en el crecimiento, fortalecer la lactancia materna, asegurar el cumplimiento del esquema de vacunación y prevenir complicaciones.

Además, de acuerdo con la entidad, las consultas prioritarias evitan que el 90 % de los niños acuda innecesariamente a urgencias, mejoran los tiempos de respuesta y favorecen la detección oportuna de enfermedades.

El directivo de Sociedad Pediátrica de los Andes, señala que entre los signos de alarma que deben motivar una consulta inmediata se encuentran: fiebre o hipotermia (temperatura menor a 36 °C), dificultad para respirar, somnolencia excesiva, irritabilidad persistente, rechazo al alimento o succión débil, disminución en la cantidad de orina y cambios en la coloración de la piel, como palidez o tono azulado.

“La señal más importante importante es la fiebre. En un recién nacido o menor de tres meses, una temperatura de 38°C o más siempre debe considerarse una urgencia, incluso si el bebé parece estar bien. Esto se debe a que su sistema inmunológico aún está en desarrollo y no puede combatir infecciones graves de manera efectiva, por ello, debe ser evaluado en el menor tiempo posible para descartar un proceso infeccioso que podría empeorar rápidamente. En el modelo de Sociedad Pediátrica de los Andes (SPLA), un bebé que presente fiebre u otros síntomas puede ser valorado por un especialista en pediatría en menos de 45 minutos, permitiendo la detección temprana de cualquier enfermedad”, enfatiza Manchego.

También recomienda a los padres observar diariamente el comportamiento del bebé, mantener la lactancia como principal fuente de defensa inmunológica, garantizar el descanso, la adecuada higiene y la asistencia a los controles pediátricos regulares. En la mayoría de los casos es preferible una revisión innecesaria que pasar por alto un signo de gravedad.

concluye que los padres primerizas deben considerar que el cuidado de un recién nacido requiere paciencia, atención constante y acompañamiento profesional.

Por lo que dado que cada bebé es distinto, el pediatra de confianza será siempre el mejor aliado para orientar las decisiones con base en la evolución y necesidades de cada niño.