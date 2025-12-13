Prima de navidad para empleadas domésticas: ¿Cómo y cuándo se debe pagar?

Fin de año es una de las fechas más esperadas por los trabajadores ya que es el momento en el que llega la prima de navidad que, para muchos, es un alivio económico que les ayuda a organizar sus finanzas, comprar los regalos de navidad, o simplemente a ahorrar.

¿Qué es la prima de navidad?

La prima de servicios es una prestación social que corresponde a 30 días de salario por año, dividida en dos pagos durante el año: uno a mitad de año y el otro en diciembre.

La prima se reconoce por el tiempo efectivamente trabajado durante el semestre, calculándose de manera proporcional si el empleado no ha trabajado el semestre completo. Específicamente, la ley indica que la prima de servicios se paga en dos partes: 15 días de salario a más tardar el 30 de junio y otros 15 días a más tardar el 20 de diciembre.

Pago de la prima para empleadas de servicio doméstico:

El pago de la prima de servicios para trabajadoras domésticas se consolidó como una obligación legal desde la entrada en vigencia de la Ley 1788 de 2016, que modificó el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo para extender este derecho a todas las personas vinculadas mediante relación laboral, sin importar si prestan servicios en un hogar o en una empresa.

Cuando la trabajadora no ha laborado todo el semestre, la prima debe calcularse de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. En todos los casos debe tenerse en cuenta el salario mensual, incluyendo el auxilio de transporte siempre que la persona tenga derecho a este. Si durante el semestre hubo variaciones como horas extra, recargos nocturnos, dominicales o pagos adicionales, estos deben incorporarse en el promedio de liquidación.

¿Cómo se calcula el pago de la prima para empleadas de servicio doméstico?:

La prima se calcula con la fórmula utilizada de manera general en el país:

Prima = (Salario mensual × días trabajados en el semestre) / 360

El pago debe entregarse en dinero y no puede sustituirse por bonos, regalos o cualquier forma de compensación distinta a la establecida por la ley.

El Ministerio de Trabajo ha reiterado que las trabajadoras domésticas vinculadas mediante contrato laboral cuentan con los mismos derechos prestacionales que cualquier otro empleado dependiente. Esto incluye el pago puntual de:

Prima de servicios

Cesantías y sus intereses

Vacaciones

Aportes a seguridad social

Aportes a caja de compensación

La prima de diciembre debe pagarse antes del 20 de ese mes. El incumplimiento puede generar sanciones administrativas y el empleador debe responder ante la autoridad laboral por la omisión.

La obligación aplica incluso si el empleador es una persona natural y la prestación del servicio ocurre dentro de un hogar familiar. Una vez configurada la relación laboral, la responsabilidad del pago de la prima se encuentra plenamente vigente.