Cuándo se debe pagar la prima de diciembre 2025: Fecha límite según la Ley y sanciones por incumplir

La prima de diciembre hace parte de las prestaciones sociales que reciben millones de trabajadores en Colombia como un reconocimiento al servicio que han brindado a su empleador a lo largo del año. Esta normalmente se usa para el pago de algunas deudas o bien para los gastos que corresponden a la época.

Justamente, muchas personas deciden utilizar una parte de la prima decembrina para comprar los regalos, la ropa o el calzado que habitualmente utilizan para estrenar en las fechas de Navidad y de Año Nuevo. Sin embargo, hay quienes también buscan aprovechar este pago en viajes o unas vacaciones para celebrar estas fiestas en una ciudad diferente.

De acuerdo a un estudio realizado por Kantar Insights, un 28% de los colombianos buscan hacer un gasto moderado de la prima, con una cifra que va entre los 200.000 y los 350.000 pesos. Mientras que otro 25% espera destinar hasta 500.000 pesos para cubrir los gastos asociados a las fiestas de fin de año.

¿Qué dice la ley sobre la prima de diciembre?

Tanto la prima de junio como la de diciembre están contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo. En este caso, el artículo 306 reza lo siguiente: “El empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados, la prestación social denominada prima de servicios que corresponderá a 30 días de salario por año”.

Este mismo artículo también señala las fechas límite en las que se debe pagar la prima de servicios durante el año. La segunda, la de Navidad, se debe depositar en la cuenta de nómina de cada empleado a más tardar el 20 de diciembre. Mientras que en la primera el plazo máximo es hasta el 30 de junio.

Cabe recordar que la prima de diciembre se liquida a partir del tiempo que trabajó un empleado entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, así como sucede con la que corresponde a junio. Sin embargo, si este no alcanzó a laborar todo el semestre completo, se le pagará a partir de los días laborados durante ese tiempo.

Ahora bien, el Ministerio del Trabajo también advierte las sanciones que puede recibir un empleador en caso de no realizar el pago de la prima de diciembre o si este tiene lugar después de la fecha límite que establece la Ley. Estos son:

Multas entre 1 y 5.000 salarios mínimos .

. Un día de salario por cada retraso en el pago , puede ser de hasta 24 meses.

, puede ser de hasta 24 meses. Procesos de inspección y vigilancia.

Posibles acciones judiciales por parte del empleado.

¿Qué trabajadores en Colombia no tienen derecho a recibir la prima de diciembre?

En general, la prima de diciembre le corresponde a todo trabajador que cuente con un vínculo formal con su empleador, también aplica para quienes se desempeñen por días o para las empleadas domésticas. Sin embargo, hay casos en donde no se realiza el pago de esta prestación. Estos son: